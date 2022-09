Los zuecos del otoño han llegado a Mango y las chicas más estilosas de Madrid como Melissa Villarreal ya los llevan en septiembre

Ni los mocasines ni los botines, el calzado de entretiempo que va a dominar tus looks de otoño 2022 son los zuecos. ¿Preparada para no dejar de llevarlos? Nosotras ha sido verlos en esta maravilla de estilismo para empezar septiembre a Melissa Villarreal y solo pensar en irnos corriendo a Mango a comprarnos estos zuecos con madera y tachuelas. ¿Pueden unos zapatos hacerte el look por completo? Pues estos zuecos de Mango son el claro ejemplo de ello. Y las chicas que mejor visten de Madrid ya los lucen como buenas chicas de septiembre con sus looks con más estilo para la vuelta a la oficina.

¿El zapato más tendencia de este otoño 2022? Ni los mocasines con calcetines, ni las botas cowboy ni los botines, el zapato del entretiempo por excelencia es el zueco. Tras el gran éxito que han tenido las Crocs esta primavera y el furor que han causado las Boston de Birkenstock, podemos sentenciar que los zuecos van a ser nuestros zapatos favoritos del otoño 2022 y estos zuecos de Mango lo tienen todo.

Melissa Villarreal con zuecos de Mango. FOTO: @melissavillarreal

Las mejor vestidas lo tienen claro y nosotras también. El zapato de moda que tienes que llevar en todos tus looks de este otoño 2022 para derrochar estilo es el zueco y este modelo de Mango es un imprescindible. Los zuecos son una tendencia que lleva estando muchas temporadas siendo un must. Con cierta estética boho o cottagecore, estos zapatos son cómodos, versátiles y aportan originalidad.

Zueco madera, de Mango (59,99 euros)

Zuecos madera. FOTO: Mango

Por eso, nosotras vamos a copiarle el look a Melissa Villarreal con una falda blanca de estilo boho, camisa de cuadros verdes y blancos, y como no los zuecos como estrella del estilismo. Y estos zuecos de Mango no nos pueden gustar más, con suela de madera, de piel en negro y con tachuelas plateadas en los laterales que le dan todo el rollazo.