Nos olvidamos de nuestras chaquetas de fiesta por el bolero de pelo que Carmen Lomana ha lucido con un vestido bohemio

Las noches en Madrid son de fiesta durante todo el mes de octubre, y anoche lo volvió a ser. No solo por la fiesta de Rabat que no se perdió Victoria Federica, o la de Rowenta con Isabelle Junot, también por un aniversario al que no quiso faltar Carmen Lomana. El Espacio Nomad sito en la madrileña Gran Vía se empapó ayer de lujo y elegancia para celebrar los 200 años de historia de The Macallan, la emblemática firma de whisky escocés. Y en esta velada pudimos ver a la socialité con un vestido estampado con cuadros y pasley de lo más bohemio, junto con un bolero de lo más ideal. Y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el lookazo de Carmen Lomana de lo más boho y con una tendencia que ha vuelto este invierno 2024 pegando fuerte, el abrigo de pelo que ella ha llevado en su versión bolero, crop y con manga corta.

Esta prenda, que también es conocida como una torera, era común hace dos décadas entre las chicas que tenían a Christina Aguilera como musa. Se combinaba con minivestidos pero también con microtops y pantalones de tiro bajo. Pero Carmen Lomana, la luce en su versión más elegante para ser la invitada perfecta de invierno con un vestido bohemio con estampado de cuadros en negro y rojo, combinados con pasley. Pero no solo con el bolero, también lo ha lucido con un cinturón con abalorios a la cadera.

Carmen Lomana en el 200º aniversario de The Macallan Cortesía

Tampoco faltaron actores de la talla de Alfonso Bassave, Peter Vives y Paz Vega, además de otros vip como el cantante Carlos Baute y su esposa, Astrid Klisans. Una noche más, Carmen Lomana derrochando glamur y convirtiéndose en la musa de la elegancia que necesitamos para inspirarnos en todos nuestros eventos de invierno.