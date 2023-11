Carmen Lomana se abona a las transparencias con esta camisa negra de lo más elegante que necesitamos en nuestro armario

Carmen Lomana nos vuelve a dar una lección de estilo para empezar este jueves lluvioso y frío en Madrid, abonada de nuevo a las transparencias. Si ayer apostaba por un body negro de transparencias para su look de lo más elegante para una noche de ópera en el Teatro Real, ahora lo ha hecho con esta camisa negra de transparencias que es todo lo que necesitamos en nuestro armario para todas las cenas de Navidad que tenemos por delante. Porque ya no hay dudas de que Carmen Lomana es la reina de las transparencias a cualquier edad. Eso que aún seguimos de resaca con la fiesta de cumpleaños de la Princesa Leonor y el look de la Reina Letizia que es el único que hemos podido ver un poco, pero nuestra socialité favorita siempre nos inspira en cualquier mes del año, y ahora lo ha vuelto a demostrar con este estilismo con camisa negra de transparencias.

Porque Carmen Lomana ha vuelto a demostrar que no hay edad para lucir transparencias, y ella está abonada a esta tendencia. Ya sea en faldas, body, camisa o vestidos. Las transparencias son elegantes para las noches de invierno y Carmen nos lo deja claro siempre cuando llega la temporada más fría del año. Por algo es una de las mujeres mejor vestidas de España año tras año, y nuestra musa en elegancia.

Un estilismo el de Carmen Lomana que nos parece de lo más ideal para las cenas y fiestas de Navidad que tendremos en las próximas semanas.