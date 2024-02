Juramos que no volveríamos a llevar tiro bajo hasta que hemos visto estos vaqueros palazzo de Zara que Rocío Osorno combina con el chaleco viral

Odiamos los pantalones de tiro bajo, no os lo vamos a negar, y más cuando pasamos de los 30. Pero ha sido ver a Rocío Osorno con estos vaqueros palazzo de Zara, y saber perfectamente que nosotras también vamos a caer en la tendencia del tiro bajo si so con estos jeans de nueva colección de Zara. Y además, la influencer sevillana los ha combinado con el chaleco de punto más viral del momento, que parece de Loewe pero es de la marca de Marta Ortega. Después en la moda feminista durante los años 30 y que en la década de los 70 vivieron su máximo esplendor: los pantalones palazzo, también conocidos como Formentor. Personalidades de la talla de Coco Chanel, Katharine Hepburn o Marlene Dietrich fueron las encargadas de defenderlos y lucirlos durante décadas para demostrar que las mujeres no estaban hechas solo para llevar faldas o vestidos, sino que las mujeres podían llevar pantalón y ser elegantes. Y el palazzo era el gran ejemplo de ello, como estos vaqueros de Zara que luce Rocío Osorno y que estilizan al máximo.

Estos pantalones, que se destacan por su singular silueta, cuyo vuelo comienza en la cintura para crear volumen a medida que se expande hacia el suelo, tienen la capacidad de transformar cualquier look. Y Rocío Osorno lo ha demostrado combinando estos vaqueros palazzo de Zara con el chaleco de punto rojo más viral del momento que es un 'dupe' de la colección de Loewe. Un chaleco al que además Rocío Osorno le ha añadido una chaqueta marrón acolchada por encima también de Zara.

Jeans Z1975 palazzo tiro bajo, de Zara (29,95 euros)

Se trata de estos jeans de tiro bajo de Zara con cinco bolsillos con efecto lavado, pernera extra ancha y cierre frontal con cremallera y botón.