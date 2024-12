Rocío Osorno sabe que con este conjunto de flecos y terciopelo de Zara serás la mejor vestida de la cena de Nochebuena

Hace un par de días, Rocío Osorno nos dejaba la mejor inspiración para meter en nuestra maleta navideña, pero si te encuentras en el equipo de las rezagadas y no vuelves a casa por Navidad hasta el lunes, el último descubrimiento de Rocío Osorno en Zara te interesa, pero que mucho. A estas alturas, ya sabrás que prenda que entra en el armario de la influencer sevillana, prenda que se agota de las estanterías de Zara por lo que nos ha llamado bastante la atención que tanto el jersey de flecos como la falda pantalón de terciopelo sigan estando disponible en la web del gigante de Inditex, de todos modos, estas noticias no nos pueden alegrar más porque ha sido amor a primera vista en cuanto las hemos fichado.

Hablamos de un look tan bonito como versátil y es que al contrario de los típicos vestidos de lentejuelas que normalmente nos ponemos solo una vez al año este conjunto de dos piezas ya nos lo imaginamos de diferentes maneras y para innumerables ocasiones, incluso para ser la mejor vestida de la oficina a la vuelta de las vacaciones en enero, eso sí combinaríamos el jersey con unos vaqueros efecto tipazo o la falda con la eterna camisa blanca, porque esa es la clave de una auténtica experta en moda, saber cómo multiplicar las posibilidades de tus prendas clave y elegir prendas que puedan reinventarse y convertirse en un comodín en nuestro armario. Por ello este dúo de Zara no solo te resolverá el dilema del que me pongo para la cena de Nochebuena, sino que también promete acompañarnos durante toda la temporada, palabra de Rocío Osorno.

Jersey chaleco punto flecos abalorios, de Zara (69,95 euros)

Jersey chaleco punto flecos abalorios Zara

Un jersey sin mangas muy festivo gracias a los flecos y lentejuelas, que te podrías poner solo o con una blusa por debajo si quieres estar más calentita esta Nochebuena.

Falda pantalón terciopelo volumen, de Zara (39,95 euros)

Falda pantalón terciopelo volumen Zara

Esta falda pantalón tiene un corte de lo más favorecedor debido a su tejido elástico tipo nido de abeja perfecto para estilizar y lucir tipazo estas fiestas, además el bajo abullonado le da ese aire festivo que buscamos en esta época.

Una vez más la sevillana se convierte en toda la inspiración que necesitamos para lucir espectaculares y en tendencia estas Navidades, pero ya sabes, date prisa porque el efecto 'Rocío Osorno' puede jugar en tu contra y agotar tanto el jersey como la falda antes de que le des al botón de añadir a la cesta.