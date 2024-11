Nos vamos directas a H&M a por el suéter súper coqueto que Amelia Bono está a punto de agotar

Tras enterarnos de las últimas novedades de Zara de Paula Echevarría o Isabel Díaz Ayuso, ahora Amelia Bono ha vuelto a tener una conversación muy seria con nosotros sobre cuál es la prenda definitiva que mejor sienta a las chicas con la melena rubia. La celebridad se ha puesto de acuerdo para irse de compras con Rocío Osorno para hacerse con el suéter de punto en rosa soft que más luz le ofrece al rostro, así como el modelo que le salvará de no pasar ni una pizca de frío. A lo largo de los últimos meses, Amelia Bono se ha convertido en nuestra editora de moda de confianza, puesto que en la mayoría de los días se detiene un momento frente a la cámara para descubrirnos nuevos lanzamientos de las marcas o para facilitarnos consejos de moda sobre cómo sacar partido a las prendas básicas y atemporales del armario. Pues bien, se está notando que estamos empezando a reencontrarnos con las bajas temperaturas en Madrid, por lo que la celebridad no ha tenido ninguna duda en desempolvar uno de los jerséis más coquetos, así afín a su estilo de vestimenta. Se trata de un modelo de las últimas novedades de H&M que está a punto de agotarse por 50 euros. No cabe duda de que se trata de una de las mejores compras que podemos hacer durante los próximos meses (y, sobre todo, en el Black Friday) por varias razones: tiene un patrón tradicional, escaso de detalles, con capacidad de esquivar el frío y protagonizado por un color en tendencia.

El suéter de punto está asociado a la estética más deseada del momento, como es el balletcore, un estilo de vestimenta que revive la indumentaria del ballet clásico adaptado al street style. Es más, Amelia Bono no se ha dejado llevar únicamente por las nuevas modas, sino que se declara amante de este tipo de prendas de esta tonalidad, ya que durante el invierno pasado ya apareció con un modelo de lo más similar. Amelia Bono sabe adaptar su vestimenta ante cualquier situación. Esta mañana le hemos visto hacer un icónico get ready with me con el look sport más favorecedor para hacer deporte y, posteriormente, otro totalmente distinto con dicho suéter de punto. Aunque la celebridad lo haya combinado con vaqueros rectos, se puede añadir a cualquier estilismo o estética: con pantalones de vestir, vaqueros campana, faldas de lentejuelas o leggings para los días más tediosos.

Amelia Bono con jersey de punto. @ameliabono

Jersey de punto, de H&M (50 euros)

Jersey de punto. H&M

Dentro de poco se agotará el suéter de punto en rosa soft de Amelia Bono, por lo que no podemos tardar en acercarnos al H&M más cercano o comparlo a través de la página web.