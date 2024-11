La blazer favorita de Isabel Díaz Ayuso por la que todos preguntamos es de Zara y cuesta 56 euros

Isabel Díaz Ayuso sigue derrochando estilo con su repertorio infinito de blazers. Seamos sinceras, los looks de trabajo de la presidenta de la Comunidad de Madrid son toda una referencia para todas las mujeres de todas las edades. Porque, si trabajas en una oficina, nos comprenderás cuando no sabemos cómo vestirnos o cómo dar juego a nuestro fondo de armario ejecutivo y elegante. Para ello, nuestro objetivo como editoras de moda es buscar inspiración de estilismos para ir a la oficina que rompan con las clásicas combinaciones que ya conocemos. Ayuso es una de las mujeres que más nos muestra su faceta formal que, directa o indirectamente, nos ayuda a coger ideas para no comernos la cabeza todas las mañanas delante del vestidor. Entre sus vestidos de efecto piel, las camisas con lazada (que ha copiado a la Reina Letizia) o las faldas midi en burdeos o verde botella, encontramos una de las prendas fetiche con las que nunca falla en ningún evento o acto oficial. Además, estamos seguras de que se trata de su imprescindible de la temporada de otoño-invierno 2024/2025, puesto que, desde que se incorporó al trabajo en septiembre, no ha parado de llevarla. Efectivamente, estamos hablando de la blazer eterna que tiene en su vestidor en una infinidad de tonalidades, pero, esta vez, se ha decantado por la verde.

Hemos encontrado la blazer deIsabel Díaz Ayuso en una de las marcas españolas a la que recurre constantemente para hacerse con los básicos de fondo de armario, como es Zara. Aunque se trate de un diseño de lo más tradicional con hombros estructurados, doble botonadura y bolsillos a la vista, lo cierto es que protagoniza un detalle que favorece a la silueta de la política. Se trata de un delgado cinturón con capacidad de marcar la cintura y ofrecer una estética más estilizada, así como moderna y distintiva en los estilismos. No obstante, este modelo (que está disponible en todas las tallas por 56 euros) es multifuncional, puesto que lo podemos lucir tanto con el cinturón como sin él, ya que se puede extraer fácilmente. Hasta ahora, Ayuso ha decidido mantenerlo en su look de oficina conformado de dicha prenda de abrigo, así como con camiseta en negro y vaqueros rectos.

Ayuso en la jornada, El territorio y la ciudad del futuro en COAM. David Jar David Jar Fotógrafos

Blazer con cinturón, de Zara (56 euros)

Blazer con cinturón. Zara

Isabel Díaz Ayuso nos vuelve a dar una lección de moda sobre cómo vestir para ir a la oficina en invierno, ofreciendo un toque distintivo y con mucha personalidad.