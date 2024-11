Sabemos cuál será el abrigo de pelo más llevado de la temporada gracias a Rocío Osorno: es calentito y nada efímero

Cada vez estamos más cerca de las bajas temperaturas. Lo confirmamos debido a que estamos empezando a guardar las cazadoras o bombers con el objetivo de hacer hueco a los abrigos peluche más calentitos. No solamente estamos haciendo el cambio de armario de otoño a invierno nosotras, sino que Rocío Osorno también se ha puesto manos a la obra para desempolvar sus prendas de abrigo favoritas. Es cierto que la influencer lo ha tenido que hacer de manera obligatoria, puesto que recientemente ha vuelto de un viaje a Islandia, donde ha metido en su maleta de viaje todos aquellos imprescindibles térmicos, así con capacidad de evitar el frío a toda costa. Revisando sus últimos estilismos, hemos dado con uno de los abrigos irresistibles que utilizamos cada mes de diciembre, ya sea para todos los días o para ocasiones más especiales dado su diseño exuberante. Entre monos de nieve o plumíferos originales, hemos encontrado el abrigo de pelo que adorarán las mujeres frioleras. Se trata de un diseño largo en color beige que protagoniza grandes solapas que ofrece un aspecto más cercano al lujo. Hasta ahora, Rocío Osorno no se ha pronunciado ante la marca que ha confeccionado dicho modelo, aunque sus seguidoras estén obsesionadas por saber de dónde es (y no quedarse sin él). Sin embargo, dentro de las tendencias de otoño-invierno 2024/2025 los abrigos de pelo están entre las principales preferencias (junto con las cazadoras de efecto ante), convirtiéndose definitivamente en un imprescindible de fondo de armario que nunca falla para ninguna ocasión. Es por ello que, como cada año, pero sobre todo este, las marcas de moda se están poniendo manos a la obra para lanzar un sinfín de modelos de abrigos de pelo en todas las tonalidades, pero con un mayor protagonismo del blanco, gris o chocolate.

Llegados a este punto del artículo, muchas lectoras se preguntarán si merece la pena invertir en un abrigo de pelo o no. Sabemos que se trata de una de las prendas que no están hechas para todos los gustos. Pero, lo cierto es que en los últimos años se están viendo cada vez más en los estilismos tanto de las celebridades como de las editoras de moda en el street wear porque son versátiles, calentitos y nunca pasan de moda. Se pueden llevar más durante un año u otro, pero lo que está claro es que ya no se moverán de las prendas que conforman una colección cápsula. Rocío Osorno es una de las creadoras de contenido que más defiende los abrigos de pelo (junto con Georgina Rodríguez o Amelia Bono), puesto que en los looks de invierno de los últimos años ha mostrado alguna propuesta estilística.

Rocío Osorno con abrigo de pelo. @rocioosorno

Tal y como hemos comentado, Rocío Osorno no ha desvelado de dónde es su abrigo de pelo. No obstante, estaremos atentas a sus próximas publicaciones, donde deseamos que nos lo haga saber. Mientras tanto, hemos seleccionado este abrigo de pelo de H&M de lo más similar que actualmente está disponible por 80 euros.

Abrigo de pelo, de H&M (80 euros)

Abrigo de pelo. H&M

Si te has obsesionado del abrigo de pelo de Rocío Osorno como nosotras, pero no quieres gastarte mucho dinero. Una de las alternativas más efectivas es esperarte al 29 de noviembre para beneficiarte de los descuentazos del Black Friday.