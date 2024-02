Nos vamos directas a Zara a por la camiseta con transparencias que María Pombo combina con vaqueros de madre

Cuando ves una prenda de Zara en varias influencers, lo tienes claro, se va a agotar rápidamente. Y eso es lo que va a pasar con esta camiseta de Zara con transparencias que hace unos días le vimos a Anna Padilla y ahora a María Pombo en Tiktok con vaqueros de madre. Nos enamora con estos vaqueros de tiro alto de madres que no faltan en el armario de las mujeres que más saben de moda. Los eternos vaqueros de madre que hacen efecto tipazo y que nunca faltan en el armario de las que más saben de moda. No nos extraña porque no pueden ser más perfectos. Además, son esos pantalones que te hacen el look por completo y no te hace falta mucho más para ir en tendencia y marcarse un lookazo de esos que todos se giran para mirarte mientras vas por las calles de Madrid. Si el otro día María Pombo nos enamoraba con el mono más original de Zara, ahora lo hace con esta camiseta de con transparencias qu es perfecta hasta para salir de fiesta con amigas.

Encontrar los vaqueros perfectos. Eso es lo que buscamos todas temporada tras temporada. “Lo único que lamento es no haber inventado los jeans”. Yves Saint Laurent realizó esta confesión a New York Magazine en noviembre del 83. Una clara reflexión que nos recuerda que los pantalones de este tejido estrella, nuestros queridos vaqueros, nunca pasarán de moda. Nos ha unido a decenas de generaciones y sigue siendo la prenda a la que más recurrimos. Con el paso de los años ha sido víctima de las tendencias y ahora tenemos varios tipos y cortes. Pero sin duda, lo que todas buscamos es ese vaquero de efecto tipazo que nos resalte la figura, nos quede como un guante y nos haga sentir cómodas. Y María Pombo nos lo ha demostrado con esta camiseta de Zara que no tenemos dudas de que se va a agotar.

Camiseta semitransparente rib frunce, de Zara (15,99 euros)

Camiseta transparente. Zara

Se trata de esta camiseta semitransparente confeccionada en modal con cuello redondo y manga larga de nueva colección de Zara con detalle de frunces laterales y tejido cruzado en delantero que seguro que María Pombo agota hoy mismo.