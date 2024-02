María Pombo, criticada por su opinión sobre "Zorra", de Nebulossa: "Estamos muy modernos últimamente"

Desde el pasado sábado ya tenemos canción para representar a España en el Festival de Eurovisión. Nebulossa se hacía con el privilegio y presentarán su tema "Zorra", una canción que ha generado polémica. Los protagonistas explicaban que ser zorra es ser "una persona empoderada que a veces tiene que ponerse un caparazón para evitar la envidia".El mensaje convenció a los eurofans, pero creció la duda de que el tema fuese a ser aceptado por la Unión Europea de Radiodifusió (UER), que podía considerar que no respetaba las bases del concurso.

Este lunes, 5 de febrero, sin embargo, se conocía que había pasado sin problema y que no se cuestionaba ni el título, ni la letra, ni el espectáculo de los bailarines. Tal y como publicaba Europa Press, el organismo encargado de organizar el festival europeo "entiende que hay muchas interpretaciones del título de la canción presentada por RTVE para representar a España en el Festival de Eurovisión de este año". También explicaron que "considerando su uso previsto en el contexto de la letra y el mensaje de la canción", el tema es "apto para participar en el concurso de este año".

Pero la polémica ya estaba servida, sobre todo en redes. A su llegada a España, tras un viaje a Disney con su hijo Martin, y su marido Pablo Castellano, María Pombo mostraba su opinión sobre el tema. "Lo acabo de leer, pero no he escuchado absolutamente nada. Ya sabemos que estamos muy modernos últimamente, no me sorprende nada. No lo sé, tendría que escuchar la canción para entenderlo".

María Pombo con jeans cargo de Zara. @mariapombo

El periodista Mikel López Iturriaga utilizaba su perfil de Twitter para responder a María Pombo: "Tan modernos no estamos con alguien como tú con 3 millones de seguidores, María". Otros simplemente comentaban: "Fan del 'Ya sabemos que estamos muy modernos últimamente'", "Antes al menos existían las 'Mocatriz', las 'influencers' no se bien el porqué de su notoriedad, influencia y relevancia en los medios de comunicación y la opinión pública. Se escapa a mi entendimiento y raciocinio" o ""La veremos bailando en tik tok al ritmo de la canción. Como buena moderna que es", han sido algunos de las críticas que ha recibido María Pombo.