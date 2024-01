María Pombo arrasa en Instagram con el vestido de piel vegana que vas a llevar de fiesta o hasta a la oficina

El vestido de cuero es el más necesario de la temporada, palabra de pasarelas, firmas, expertas en moda y María Pombo. Y lo mejor es que el suyo es de piel vegana. Ha logrado poner de acuerdo a las pasarelas de todas las firmas imaginables, pero también a las famosas, a las mejor vestidas del street style e, incluso, a la Reina Letizia y ahora es la influencer madrileña la que empieza el año con este vestido de cuero en burdeos de efecto tipazo que tanto puedes llevar a la oficina para un look empoderado con blazer o de fiesta con amigas. Así lo auguran al menos las pasarelas de la temporada, donde el vestido de cuero no ha dejado de aparecer hasta la saciedad colándose en las colecciones invernales de firmas como Chanel, Celine, Fendi, Hermès o Chloé, y este de House of CB que ha estrenado María Pombo.

El vestido en cuestión lo firma House Of Cb, una de las firmas más recurrentes por las influencers a la hora de encontrar looks para todo tipo de fiestas ya sean nocturnas o para eventos, que además de tener diseños de lo más originales y sexys, especialmente vestidos, tienen un precio bastante asequible, aunque el de María Pombo cuesta 200 euros.

Vestido Sahara, de House of CB (209 euros)

Vestido piel. House of CB

Un diseño que definen así en la web de la marca: "Nuestro vestido maxi “Sahara” tiene un estilo ultra chic y versátil, es perfecto tanto para el trabajo como para el ocio. Confeccionado en suave piel vegana en un tono cacao intenso, el modelo “Sahara” tiene un escote recto sin mangas y se ciñe a tus curvas, realzadas por nuestros increíbles refuerzos de corsé para ceñir la cintura".