El uniforme favorito de primavera de Amelia Bono es con vaqueros de madre y gabardina oversize

Amelia Bono lo tiene claro, los vaqueros de madre son el uniforme de mayo y no nos los vamos a quitar en todo la primavera. Aún seguimos soñando despiertas con los vaqueros de pinzas de Zara que nos descubrió Amelia Bono y que hizo que nos olvidáramos de todos nuestros jeans pitillo. Bueno, no solo eso, también hizo que se agotaran al momento en la web de la marca de Inditex. Pero como no hay día que Amelia Bono no nos cree una nueva necesidad de moda, y este fin de semana lo ha vuelto a hacer dejando claro que necesitamos un vaquero recto en nuestro armario esta primavera 2024 con una camisa de rayas y una gabardina oversize, un uniforme perfecto para estos días más fríos de mayo que estamos teniendo en Madrid. Porque Amelia tiene claro que los vaqueros de madre son esos que no fallan nunca en el armario de las mujeres que más saben de moda, porque son de tiro alto, estilizan y combinan con cualquier estilismo de día o de noche.

Parece que la gabardina es la chaqueta estrella de la temporada. Especialmente en los días de lluvia. La Alta Costura 2024 se convierte, cada año, en el epicentro de la moda. Los looks que recorren el street style de las calles parisinas durante esta semana se convierten en la mejor inspiración y en la guía de tendencias más buscadas de la temporada. Y una de ellas parece que está clara, cuando hace mal tiempo, las expertas en moda sacan del armario sus gabardinas. Y Amelia Bono nos lo ha dejado claro con esta gabardina azul marino de corte oversize para los días más fríos y lluviosos de mayo en Madrid. Ella la ha combinado con unos vaqueros de tiro alto y una camisa de rayas, pero es la chaqueta eterna del entretiempo y combina con todas las opciones que podamos pensar. Una gabardina es una prenda exterior larga y ligera que generalmente se confecciona con un tejido resistente al agua. Suele tener un corte recto, solapas anchas, cinturón y bolsillos.

Amelia Bono con jeans. @ameliabono

Un estilismo de Amelia Bono que es ideal para primavera y para estos días de vestirnos a capas cuando por la mañana hace mucho frío y a mediodía una temperatura más primaveral.