Ojalá poder llevar un abrigo blanco como el de Vicky Martín Berrocal todo el invierno (y con tanta elegancia)

Vicky Martín Berrocal ya está de vuelta en España tras convertirse en la invitada mejor vestida de una boda en Colombia, y tras enamorarnos con un vestido negro de lo más original en su primer día en Madrid al ir a trabajar a Telecinco, ahora lo ha hecho con este abrigo blanco que sus seguidoras de Instagram no dejan de preguntar de dónde es. ¿Lo mejor? Que Vicky Martín Berrocal nos ha chivado que es de The Frankie Shop. ¿Lo malo? Que cuesta casi 500 euros, pero seguro que podemos encontrar una versión 'low cost' con un precio más asumible para todos los bolsillos. Tanto como el abrigo negro, el camel o el azul marino, el abrigo blanco es fundamental en cualquier armario cápsula que se precie. Más aún este invierno 2024, donde se ha convertido en la mejor enseña del minimalismo y del lujo silencioso. Y no lo decimos solo nosotras, también la diseñadora andaluza a su vuelta a Madrid.

El mito de que el color blanco no es para el invierno es quizás uno de los más extendidos y menos comprensibles de la moda. Pero hace ya unas cuantas temporadas que este mito quedó olvidado en el cajón de los recuerdos, porque ahora nuestro armario de invierno también es de tonalidades neutras y blancas. Y para muestra este abrigo blanco de Vicky Martín Berrocal con el que nos deja claro que es una de las prendas claves para este invierno 2024 que está a punto de empezar.

Abrigo Gaia, de The Frankie Shop (495 euros)

Abrigo blanco. The Frankie Shop

Un abrigo blanco de corte oversize y largo con grandes solapas que Vicky Martín Berrocal ha lucido de la forma más elegante en la fría noche de diciembre en Madrid con guantes negros largos, maxi bolso negro acolchado y un pañuelo estampado al cuelo.