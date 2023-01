Pilar de Arce es la máxima inspiración para las invitadas más 50 a todas las bodas de 2023

¿Ser la mejor vestida en 2023? Es posible, no importará tu edad, traemos la mejor inspiración de la mano de Pilar de Arce que se ha convertido en un referente para las mujeres de más de 50 años. Mientras que comenzamos el año escuchando la que ya se ha convertido en la canción del año de Shakira junto a Bizarrap y Rocío Osorno se proclama referente de moda en nuestro país, gracias a los looks que nos dio durante el año y los trucos para las rebajas que nos han hecho crear combinaciones perfectas. Pilar de Arce nos trae la inspiración máxima para las bodas del 2023, vestidos de inspiración ‘made in Spain’ que podrán ser el look más comentado de tu próximo evento.

Ya han salido las tendencias para las bodas de este año y estamos deseando fichar el vestido que nos propone Pilar de Arce para convertirnos en la mejor vestida. No sabemos si podremos hacer competencia a Mar Flores o Carmen Lomana con sus looks espectaculares pero, lo que si sabemos, es que las mujeres de 50 años, nos agradecerán esta recomendación. Se acabó elegir cualquier vestido para la próxima boda o reciclar un vestido que tenemos en el armario de hace más de 20 años. Este año, Pilar de Arce nos inspira para elegir un diseño de firma española en nuestro próximo evento.

La influencer donostiarra nos propone una pieza del diseñador español Juanjo Oliva para See Iou, un vestido con dos propuestas de color, en negro y rojo, que te conquistará por el corte evasé. El vestido Daniella, es un vestido largo en crepe con pequeño cuello V, escote V en espalda y detalle de cremalleras con dos aperturas delanteras, silueta asirenada. El rojo es perfecto para una boda de tarde, mientras que, con el negro, podrás convertirte en la reina de cualquier fiesta de gala. El movimiento de este vestido será la clave para brillar en cualquier lugar. Además, tiene un pequeño aplique en dorado que le da forma al vestido.

Vestido Daniella, de Juanjo Oliva para See Iou (94,50€)

Vestido Daniella FOTO: Juanjo Oliva X See Iou

En 2023, las mujeres de más de 50 años, tendrá la mejor inspiración para triunfar como las invitadas perfectas.