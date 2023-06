5 imprescindibles que debes tener en tu armario este verano y que no pasarán de moda

El verano, como cualquier estación, cuenta con unas piezas clave que constituyen un fondo de armario imprescindible, ideal para crear todo tipo de looks en la temporada estival. Por una parte, en un armario de verano no puede faltar un pantalón blanco, como este que la Reina Letizia lució durante la confirmación de la Infanta Sofía o como este, ideal para mujeres de más de 50 años, con el que nos ha enamorado Pilar de Arce. Por otro lado, es imprescindibles contar con una blusa satinada a partir de la que crear los mejores looks: más casuales acompañándola con unos jeans, como estos de Stradivarius con los que nos ha sorprendido Paula Echevarría o más elegantes, combinándola con una falda midi o un pantalón fluido. Otro must de esta temporada son las sandalias con poco tacón, ideales para combinar con un look más casual y elevarlo o para completar cualquier vestido o falda midi como esta de Stradivarius con la que Carmen Lomana nos ha dado una lección de estilo. Por otra parte, una prenda que no puede faltar en nuestro armario desde ya (aunque ya la deberíamos tener) hasta que llegue octubre es un vestido midi de flores, una opción fresquita, cómoda y muy veraniega, ideal tanto para una ocasión que exija más elegancia como para el día a día.

Por último, la prenda que no debe falta en nuestro armario, ni en verano ni en ninguna época del año, es un little black dress (y esta temporada, el vestido negro se lleva con cut outs). Un vestido negro es el mejor aliado de todas nosotras en cualquier momento del día durante esta temporada: es ideal para crear un look más casual, combinándolo con nuestras zapatillas preferidas, como estas de María Fernández-Rubíes, o con unas sandalias planas y aportándole el color que necesita con los complementos. También es la opción perfecta para crear un look de noche, acompañándolo con nuestro bolsito preferido y con unas sandalias de tacón. Además, si lo decoramos con bisutería o joyas de color dorado o de colores, como las de la nueva colección de María Pombo por Ágatha Paris, le aportaremos luz al look y mucha más elegancia. Independientemente de tu estilo y de tus gustos a la hora de vestir, esta temporada no puedes quedarte sin estas prendas, que no pasarán de moda y que solucionarán la mayoría de tus estilismos.

Blusa satinada, de Zara (29,95€)

Blusa satinada Zara

Vestido halter aberturas laterales, de Mango (45,99€)

Vestido halter aberturas laterales Mango

Pantalón fluido blanco lyocell, de Massimo Dutti (49,95€)

Pantalón fluido blanco lyocell Massimo Dutti

Studio by Ulanka Curasao - Sandalias de tacón, de Ulanka (79,99€)

Studio by Ulanka Curasao - Sandalias de tacón Ulanka

Vestido con estampado floral, de Zara (39,95€)

Vestido con estampado floral Zara

No esperes más y hazte estas prendas imprescindibles que te inspirarán todo el verano con tan solo abrir el armario.