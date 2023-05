Esta primavera le vas a robar la camisa a tu novio para triunfar con estos looks

Cuando llega el verano nos apetece vestirnos con prendas más fresquitas, de corte oversize y más casuales, algo que esta temporada está muy en tendencia, pues el estilo casual, que no es más que lucir prendas sencillas, básicas y de sport, como este look de Paula Echevarría de leggins, sudadera oversize y gorra, está a la orden del día. Si bien ya hemos detectado que la tendencia de shorts fluidos de estilo boxer será un must en los meses de junio, julio y agosto, somos conscientes de que este look estará incompleto sin una camisa de corte oversize que, pese a que haya un sinfín de ellas en tiendas, no hay nada mejor que cogerle a tu novio su camisa favorita para acordarte de él durante todo el día. Este estilo de camisa combina con absolutamente todo, pues nuestros novios suelen usar en tonos lisos neutros, de rayas o estampados, estas camisas son un básico de fondo de armario de cualquier persona. Los expertos de moda en estas camisas nos dan las claves de cómo combinar la clásica camisa de tu novio con prendas básicas de tu armario. ‘Cualquier camisa de Scotta 1985 es perfecta si lo combinas con las prendas adecuadas, es decir, las camisas estampadas son perfectas para llevar con prendas lisas y viceversa’. Sin embargo, si tu estilo es más atrevido y prefieres arriesgar, nuestros expertos aconsejan mezclar estampados, creando el perfecto ‘mix & match’ que sigue presente en nuestro armario temporada tras temporada.

Existen un sinfín de formas de llevar la camisa oversize de tu novio y es que los expertos en moda de la firma de camisas Scotta 1985 nos proponen algunos looks que podemos crear con ellas, desde el estilo ‘working girl’, que no es más que luciendo la camisa con unos pantalones de pinza y ‘Anudar la camisa a la cintura echando el cuello hacia atrás. De esta manera se consigue un estilismo de lo más sofisticado y en una línea clásica, perfecta para ir a la oficina’. Sin embargo, si prefieres usarla de una manera más casual, nuestros expertos proponen dos opciones con las que lucirlas en un día relajado. Por un lado, las camisas anudadas a la cintura son un must esta temporada, sobre todo si la usamos con faldas largas, siendo una tendencia muy propia de las chicas nórdicas y que lo podemos llevar tanto con sneakers como con unas sandalias de tacón para ocasiones más especiales, creando un look de lo más sencillo, elegante y diferente. Pero, sin duda, el más icónico y que más estamos viendo en redes sociales sería llevar la camisa de tu novio de forma asimétrica. ¿Cómo sería? Nuestros expertos nos confiesan que esta es la forma más original de llevar la camisa de tu novio, y es que este look no pasará desapercibido. Consiste en ‘Anuda la camisa en el pecho con un hombro mucho más bajo que el otro, pues así conseguirás un look de lo más estiloso que podrás llevar desde con una maxi falda hasta con unos shorts vaqueros en pleno verano’. Por ello, te enseñamos las distintas formas en las que puedes llevar la camisa de tu novio de forma casual, elegante y muy cómoda este verano.

Camisa rayas estrechas, de Scotta 1985 (79,90€)

Camisa rayas estrechas Scotta 1985

Camisa blanca, de Scotta 1985 (79,90€)

Camisa blanca Scotta

Camisa rayas anchas, de Scotta 1985 (85€)

Camisa rayas anchas Scotta 1985

Estilo asimétrico.

Estilo 'working girl' con pantalón de pinza.

Camisa con nudo.

Estas son algunas de las propuestas sobre cómo llevar la camisa de nuestro novio que nuestros expertos en moda nos aconsejan, así que no dudes en lucir una camisa oversize este verano.