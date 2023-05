Pilar de Arce tiene el vestido blanco que combina con cuñas y que más estiliza si tienes 50+

Pilar de Arce nos ha vuelto a dar una lección de estilo, perfecta para las mujeres más glamurosas de más de 50 años. Todo lo que nos enseña en Instagram se agota y estamos seguras de que con este vestido blanco de Zara va a ocurrir lo mismo. En esta ocasión, y para disfrutar de un paseo por San Sebastián, la influencer ha escogido el Vestido midi escote pico, confeccionado a partir de poliéster y con un 5% de elastano, que permite que se ajuste mejor al cuerpo. Este vestido es una opción perfecta para crear cualquier look de este verano: uno más casual si lo combinamos con unas deportivas, como estas de Marta Sánchez, ideales para las mujeres de más de 50 años; o uno más elegante, si lo combinamos con unos stilettos o unas sandalias de tacón y le aportamos un toque de sofisticación con unos complementos dorados.

Pilar de Arce, en esta ocasión, decidió combinar el vestido con unas cuñas de esparto ideales de Gaimo. Se trata del modelo Colín Azul, unas esparteñas con 8 centímetros de altura entre la cuña y su pequeña plataforma y aspecto denim, perfectas para completar los looks más casuales de esta temporada. A nosotras se nos ocurre que pueden combinar con un vestido vaquero, unos jeans y una blusa blanca (inspirándonos en este look de Meri Lozano), con un vestido fluído o con un mono efecto tipazo como este de Carmen Lomana. Además, si no somos demasiado fans del azul, la influencer nos propone el modelo Globo Rosa, unas cuñas en tonos rosas que se atan con un original pañuelo estampado al tono.

Vestido midi escote pico, de Zara (19,95€)

Vestido midi escote pico. Zara.

Alpargatas Gaimo Colín azul, de Obi (65€)

Alpargatas Gaimo Colín azul Obi

Alpargatas Gaimo Globo Rosa, de Obi (89€)

Alpargatas Gaimo Globo rosa Obi

Nosotras ya estamos corriendo a la web de Zara para escoger nuestra talla y conseguir este vestido (que nos va a salvar más de un look este verano) antes de que se agote.