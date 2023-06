Pilar de Arce rompe las calles con el pijama lencero que las mujeres 50+ no se van a quitar este verano

Pilar de Arce no deja de sorprendernos. Esta semana ya nos había enamorado al estrenar el vestido midi cruzado de efecto tipazo que las mujeres de 50+ no se van a quitar en todo el verano y lo acaba de volver a hacer con este impresionante pijama lencero de la firma española María Lamadrid. La influencer ha conseguido el look sofisticado más sexy gracias al pijama Berta en color verde caqui de la marca. Pilar de Arce ha decidido lucir el cuerpo, confeccionado en satén y diseñado con escote recto, canesú de jaretas, tirantes de terciopelo y con el bajo acabado en encaje y decorado con aberturas laterales. Lo ha combinado con la bata Berta, de las mismas características, cuello redondo, manga tres cuartos y cierre frontal con botones de terciopelo y lazada.

Además, nuestra influencer de confianza ha decidido completar su estilismo con un pantalón palazzo en color crema ajustado al tobillo con un botón y con unas sandalias de tacón bajo en color maquillaje. Y es que, una vez más, Pilar de Arce nos ha dado una gran lección de estilismo, animándonos a triunfar en las calles con el conjunto lencero más sofisticado, elegante y sexy de este verano, ideal para aportar un toque de elegancia y frescura a cualquier look, elevándolo. Y es que, a nosotras ya se nos ocurren cientos de looks con este versátil conjunto, ya que la bata es ideal para convertirse en el caftán perfecto con el que completar el look más rompedor con el que triunfar en cualquier evento esta temporada.

Pijama Berta, de María Lamadrid (195€)

Pijama Berta María Lamadrid

Bata Berta, de María Lamadrid (265€)

Bata Berta María Lamadrid

Nosotras no podemos esperar ni un segundo más para hacernos con este conjunto lencero de satén tan ideal (y en tendencia), porque estamos seguras de que va a ser un gran acierto a la hora de crear los mejores looks (de casa y de calle) de este verano.