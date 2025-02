Los pantalones de cuero de Rosario en 'El Hormiguero' se llevan hasta en primavera con el top más boho

De Paula Echevarría a Rosario Flores esta noche en 'El Hormiguero', o lo que es lo mismo, otro estilismo en el que fijarnos. Y también muchas anécdotas, y algunas como estas estilísticas. En este momento, Pablo Motos ha querido conocer alguna de las anécdotas más insólitas que le han ocurrido durante sus conciertos. "Me ha pasado de todo", comentaba la invitada antes de desvelar que durante un directo se le rompió el bikini y se le vio el pecho: "Menos mal que no tenía dos tetas como dos carretas", ha dicho entre risas.

Pero nosotras nos hemos fijado en el pantalón de cuero de Rosario, que ha dejado claro que lo seguiremos llevando hasta en primavera con un top de lo más boho como ha hecho ella, en un look fiel a su estilo. Los pantalones de cuero, especialmente en color negro, se vuelven a erigir como imprescindibles este invierno 2025. Aunque hablemos una prenda cargada de personalidad, existe un amplio abanico de opciones para combinarlos. Y un buen ejemplo de ello es el look de Rosario Flores en su cita con Pablo Motos. En todas estas pasarelas y en una decena más, hay una prenda que se repite sin cesar: el pantalón largo de cuero. El mismo ya se ha convertido en una constante de cada invierno y en color negro es casi un básico de armario. El principal motivo es que este pantalón no solo es tan versátil como un sencillo pantalón negro de pinzas, sino que añade un toque rockero a cualquier estilismo.

Rosario Flores en 'El Hormiguero'. @elhormiguero

Rosario además de dejarnos este look, ha compartido con Pablo Motos detalles sobre este álbum, que rinde homenaje a su trayectoria con colaboraciones de grandes artistas.