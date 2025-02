Rosario Flores revela en 'El Hormiguero' cuál es la canción que más le gusta de su discografía: "Es la que más daño me hace, pero es también..."

La noche del martes en 'El Hormiguero' ha estado llena de música y anécdotas con la visita de Rosario Flores, quien ha presentado su nuevo disco "Universo de Ley". La cantante, con más de tres décadas de carrera, ha compartido con Pablo Motos detalles sobre este álbum, que rinde homenaje a su trayectoria con colaboraciones de grandes artistas.

El nuevo trabajo de Rosario es una recopilación de sus mayores éxitos reinterpretados junto a figuras como Sebastián Yatra, Malú, Alejandro Sanz y Fito Páez. "Este disco ha sido muy difícil de hacer porque son canciones que la gente ya conoce y ama tal como son", ha explicado la artista madrileña. La producción del álbum le tomó dos años, ya que debía coordinar agendas y encontrar los intérpretes adecuados. "Todos los artistas que están en el disco han influenciado mi música y mi vida", ha asegurado. Entre los temas más destacados, Rosario ha mencionado 'No dudaría', interpretado junto a Fito Páez, como un homenaje a su hermano Antonio Flores. También ha resaltado la colaboración con Sebastián Yatra en 'Cómo quieres que te quiera' y su admiración por Oscar D’León, a quien ha calificado como "el mejor salsero del mundo".

Durante la entrevista en Antena 3, Rosario ha compartido historias detrás de algunas de sus canciones. La artista española ha contado que 'Mi gato' surgió de una ocurrencia de su madre, Lola Flores: "Mi hermano Antonio y yo estábamos en un homenaje a mi madre y ella nos dijo que dijéramos 'uy, uy, uy, mi gato hace uy, uy…' en vez de lo que nosotros decíamos. Nos pareció una locura, pero funcionó al final cuando lo cantamos en casa de Julio Iglesias". Otra de sus canciones se inspiró en su juventud: "Hay un tema en el que digo 'ay, ay, ay, esa camiseta' porque eso decía cuando veía a los hombres que me gustaban con camisetas ajustadas", ha recordado entre risas. Por otra parte, si tuviera que elegir una canción que la representa, Rosario no ha dudado en mencionar 'Qué bonito'. "Es la canción que más me duele cantar porque la escribí para mi hermano Antonio cuando él se fue. Si él (Antonio) nunca se hubiera ido yo nunca hubiera escrito esa canción", ha confesado emocionada. Sin embargo, también la considera una de sus mayores alegrías por el impacto que ha tenido en su público.

Rosario también ha anunciado a Pablo Motos que iniciará una gira en febrero, con un espectáculo más ambicioso que nunca. "Voy a hacer un show a lo grande, con bailarines, luces y pantallas", ha adelantado en el programa líder de audiencias en la franja del access prime time. Además, la hermana de Lolita Flores ha destacado que su concierto en Zaragoza tendrá un fin benéfico: "Será para ayudar a las personas afectadas por la DANA, hay muchas personas que lo necesitan todavía". La artista también ha recordado momentos inesperados en su carrera. Rosario ha contado cómo en una gira tuvo que tomar 45 aviones en 38 días y que, en una ocasión, un rayo impactó el avión en el que viajaba de México a Colombia. "Gracias a Dios no nos pasó nada", ha asegurado.

En otro orden de cosas, Rosario ha hablado de un incidente en Galicia, cuando detuvo un coche en la carretera para llegar a tiempo a su concierto. "Fue una vergüenza, pero tenía que llegar como fuera", ha dicho entre risas. También ha mencionado una vez en Cuba en la que se le rompió el bikini en pleno escenario y una confusión con un "lunar" que resultó ser una garrapata. Por otra parte, Rosario Flores ha confesado que en cada concierto da lo mejor de sí misma, llegando incluso a perder dos kilos por presentación. "Soy una artista de energía, tengo el temperamento de mi madre en el escenario", ha afirmado. Finalmente, la cantante madrileña ha destacado la pasión del público latinoamericano por el flamenco: "Les encanta nuestra música y se vuelven locos con ella. Allí y aquí en España siempre me he sentido muy querida".