Paula Echevarría se adelanta a la primavera desde Marbella con el conjunto más boho de Zara que todas necesitamos

A Chloé le debemos que este otoño 2024 todas quieran vestir como Florence Welch: el primer desfile de su nueva directora creativa, Chemena Kamali, abrió la puerta a esas prendas vaporosas que ya triunfaron con el cambio del milenio. “A pesar de no ser la mayor tendencia esta temporada en términos de volumen, fue uno de esos momentos de la semana de la moda en la que todo el mundo decía ‘oh, esto volverá a ser enorme", cuenta Sofia Martellini, senior strategist de moda femenina en la agencia de predicción de tendencias WGSN. Y Paula Echevarría lo tiene claro con este 'total look' de nueva colección de Zara aprovechando el tiempo primaveral que hace en Marbella.

Porque Paula Echevarría está pasando unos días con Miguel Torres y su hijo en Marbella y ha aprovechado para estrenar este conjunto de Zara de lo más bohemio que ya tiene lista de espera en algunas tallas. El resurgir del estilo boho-chic en los últimos meses no es casualidad. La llegada de Chemena Kamali como directora creativa de Chloé en 2024 ha sido un revulsivo para esta estética, llevándola a la cúspide de la tendencia con su reinterpretación de la bohemia parisina más sofisticada. Su primera colección para la maison ha puesto en el punto de mira tejidos como el ante, los chalecos bordados, los vestidos de gasa y las faldas largas, convirtiéndolos en piezas clave del nuevo guardarropa boho.

Firmas como Isabel Marant, Etro o Zimmermann también han seguido esta estela, y en las calles no han tardado en verse looks con este adn tan setentero. En este contexto, no es de extrañar que prendas como la cazadora de ante y la falda de cuadros se hayan elevado a la categoría de imprescindibles. El ante es uno de los tejidos más icónicos de la estética bohemia, y su combinación con una falda fluida de cuadros aporta un aire folk muy en sintonía con el revival de los 70 que tanto hemos visto en las pasarelas y las calles.