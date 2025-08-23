Paula Echevarría presume de tipazo con el bañador rosa más bonito (y con mensaje solidario) desde Marrakech

En lo que llevamos de verano hemos visto a Paula Echevarría con un sinfín de trajes de baño, desde bikinis a bañadores, todos ellos tan espectaculares y favorecedores que si tuviéramos que elegir uno nos resultaría prácticamente imposible. Aunque eso ha sido hasta que hemos visto el último fichaje de la actriz desde sus 'vacaciones de novios', como las ha denominado ella misma desde Marrakech y con Miguel Torres.

Si hasta hace unos días, Paula estaba disfrutando de unas vacaciones familiares en Marbella, uno de los destinos más codiciados por el famoseo español en la temporada de verano, ahora nos hemos enterado de que ella y su pareja cogieron las maletas en la Costa del Sol para acercarse al paraíso africano que es Marrakech. Allí, rodeada de arquitectura vibrante, vegetación de ensueño y multitud de 'Hamman' es donde la actriz asturiana ha estrenado el bañador más bonito y con significado del verano.

Moda y solidaridad de la mano de Paula Echevarría

El estilo vacacional de Paula Echevarría es ya una fuente de inspiración recurrente para miles de mujeres, y con este look ha vuelto a demostrar que para ella la moda va mucho más allá de seguir tendencias. En este caso, la actriz ha elegido un bañador rosa de la firma española Victoria Cimadevilla con un detalle muy especial: dos flores en relieve a la altura del pecho que elevan el diseño hacia lo sofisticado y diferente. Su corte minimalista además de ser de lo más favorecedor, consigue elevar el bronceado de manera espectacular.

Bañador Sonia, de Victoria Cimadevilla (350 euros)

Bañador Sonia. Victoria Cimadevilla

Pero lo que hace realmente único a este traje de baño es el mensaje que lleva implícito. El 50% de los beneficios de cada venta se destina a 'GEICAM', grupo referente en investigación del cáncer de mama, lo que convierte esta pieza no solo en una elección estilosa, sino también solidaria. Una forma preciosa de recordar que la moda también puede tener impacto real y positivo.

Así lo ha llevado Paula en Marrakech

La actriz ha combinado este bañador de ensueño con dos de los accesorios más repetidos entre celebrities e influencers este verano: una bolsa de rafia multicolor y unas gafas de sol blancas de estilo retro, muy años 60, que ya hemos visto también en los looks playeros de Carmen Lomana o Amelia Bono. Con melena suelta y piel bronceada, el resultado no puede ser más inspirador: sofisticación relajada con un toque solidario.

Un estilismo veraniego que nos recuerda un día más por qué la actriz asturiana sigue siendo uno de los grandes referentes de moda en España. Y es que cuando se trata de marcar tendencia y además con conciencia, pocas lucen tan bien como ella.