Paula Echevarría deslumbra con un mini vestido negro, cut out y asimétrico para una noche de ensueño llena música y amigos

¿Quién no tiene en su armario el clásico 'little black dress'? Sí, ese vestido mini en tono negro que supone un básico de fondo de armario y que nos salvan en más de una ocasión. Estamos seguras de que tienes más de uno, y es que se trata de un vestido muy sencillo y elegante que, dependiendo de cómo lo combinemos, podemos crear un sinfín de looks diferentes. En tiendas podemos encontrar vestidos negros en todos los cortes, diseños y tejidos. Si bien el mini vestido es el más acertado, son muchos los vestidos midi negros que podemos ver en los escaparates de Zara, Mango o Massimo Dutti, como es el caso de este vestido midi de Rocío Osorno, una pieza de fondo de armario de Zara que no supera los 20€, o este otro vestido de hilo de Amelia Bono, midi y en tejido muy gustoso, un vestido perfecto para una cena de verano cuyo 'dress code' requiera un look más elegante y elevado. Si bien hace unos días nos sorprendía Paula Echevarría con un vestido flúor en tono naranja y rosa midi, de tirantes y flecos en el bajo, una opción perfecta y muy original para darle ese toque de color al verano, ayer, la celebritie optaba por un look mucho más elegante y discreto para pasar una velada agradable en Starlite, Marbella, junto a Miguel Torres, donde los vimos disfrutar de la buena música, los amigos y el buen tiempo. Dispuesta para la ocasión, Paula Echevarría nos dejaba boquiabiertos con un vestido mini en negro de lo más en tendencia.

Paula Echevarría deslumbra allá donde va, con un estilo de lo más elegante, clásico y con ese toque en tendencia que la caracteriza. Hace unas semanas nos volvía a enamorar con un vestido muy parecido al de ayer, en negro y con pedrerías, un vestido que Paula Echevarría defendió a la perfección, combinándolo con unos tacones stilettos transparentes con joya en la punta. Sin embargo, para el día de ayer, Paula Echevarría recurrió a un vestido que aúna varias tendencias que estamos viendo este verano en nuestras tiendas favoritas, y es que los vestidos de diseño 'cut out' están arrasando, y no solo en vestidos, sino también en bikinis, bañadores y tops. Además, este vestido que la celebritie llevaba ayer destaca por su asimetría: una manga larga, ancha y con apertura lateral y otra sin ella, creando así un efecto muy bonito que estiliza la figura, ya que las líneas rectas y, en este caso, oblicuas, estilizan aún más. La parte de la falda del vestido tiene un frunce en uno de los laterales, con lo cual, hace un efecto de vientre plano y muy favorecedor. Paula Echevarría combinaba este vestido con unos maxi pendientes en plata -el cual ha lucido en varias ocasiones- y unas sandalias de tacón de tiras en negro.

Vestido mini asimétrico negro, de Sorellas the Brand (26,95€)

Vestido mini asimétrico negro Sorellas the Brand

Se trata de un vestido que sigue la línea del clásico 'little black dress' reinventado, así que hazte con él para lucir perfecta este verano en cualquier ocasión.