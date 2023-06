Paula Echevarría deja claro que los jeans cargo son tendencia tengas 20 o 45 años años con las Converse de plataforma que estilizan

No hay día que Paula Echevarría no nos cree una nueva necesidad de moda, y ahora lo ha hecho para terminar la semana desde Gran Vía, y ha revolucionado Instagram con estos jeans cargo de nueva colección de H&M que sientan genial. Porque si los pantalones cargo son tendencia de nuevo esta temporada, estos vaqueros de Paula Echevarría son todo lo que necesitamos porque además estilizan con tacones y Converse y quedan ideales para un look con top sexy de Primark como el que lleva la actriz. Los vaqueros pitillo han vuelto, lo sabemos y lo saben a la perfección Paula Echevarría, Georgina Rodríguez y Carmen Lomana. Es el gran retorno de este 2023 y las mujeres que más saben de moda ya los están recuperando de su armario. Pero aunque no nos creáis, por un momento nos hemos olvidado de los jeans pitillo para enamorarnos de estos vaqueros cargo de Zara que nos ha descubierto Paula Echevarría de H&M. Porque sí, los pantalones cargo quedan igual de bien tengas 20 que 45 años, y este look es un buen ejemplo de ello. Porque mientras la falda midi de Zara que llevan las mujeres de 50 años o el vestido de Amelia Bono que nos ha robado el corazón a todas, Paula Echevarría también nos inspira con estos vaqueros cargo.

Un look de Paula Echevarría es un claro ejemplo de esos estilismos 24/7 que te puedes poner por la mañana con unas zapatillas y por la tarde con unos tacones para irte de 'after work' con las amigas. Que es viernes y el cuerpo lo sabe. Porque los pantalones cargo son los vaqueros del otoño 2022, aunque pueden resultar más complicados de combinar. Por suerte, el street style de la semana de la moda de Copenhague nos dejó todas las claves para combinar bien esta tendencia, demostrando, además, que los cargo pants no entienden de edades y Paula también.

Straight Low Cargo Jeans, de H&M (rebajados a 24 euros)

Jeans cargo. H&M

Unos jeans cargo que Paula Echevarría ha combinado con un top de Primark con lazada y mostrando sus abdominales y zapatillas Converse con plataforma.