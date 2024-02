Paula Echevarría nos deja claro que también puedes ser toda una diva con vaqueros, blazer y botines

Paula Echevarría es una real diva, de la misma forma con el vestido español de ensueño de la otra noche, o ahora con un look con vaqueros, blazer y botines. Mientras en Madrid estamos inmersos en la Semana de la Moda, Paula Echevarría ha viajado hasta Milán para uno de sus compromisos publicitarios. Si ayer hablábamos de su look de aeropuerto, ahora ya sabemos el destino y el motivo del viaje. Como embajadora de Pantene, Paula Echevarría viajaba anoche a Milán para asistir a un nuevo lanzamiento de la firma de belleza. Para la ocasión, apostó por la moda española y escogió un diseño de Silvia Fernández Atelier. La actriz se decantó por el vestido Bella, presentado en la cápsula Goyas 2024 como un adelanto a Musas 2025, la nueva colección de Silvia Fernández Atelier, pero para volver a Madrdi ha apostado por un look con vaqueros que es todo lo que podemos pedirle a la moda.

Un estilismo de Paula Echevarría que todas las mujeres tenemos de fondo de armario y que le podemos copiar hoy mismo con vaqueros acampanados, blazer negra con botones dorados y botines de tacón. Una real diva con jeans. ¿Los vaqueros perfectos para las chicas bajitas? Nosotras lo tenemos claro. Bueno nosotras y Paula Echevarría que tiene la guía perfecta para llevar vaqueros. Sí el otro día nos recordaba que los vaqueros pitillo siempre son un básico del armario de las que más saben de moda y que nunca tenemos que dejar de llevarnos, hoy nos ha recordado el motivo por el cuál los pantalones vaqueros de campana son los que mejor sientan y más estilizan a las chicas más bajitas.

Paula Echevarría con look de diva con jeans. @pau_eche

Los años sesenta están fusionadas con las tendencias de los noventa, y por lo tanto, los jeans acampanados han llegado para quedarse por mucho tiempo. Si eres de las nuestras, es de decir, una chica bajita de 1,60 o menos, no puedes renunciar a los pantalones acampanados más virales de Zara que todas las influencers han llevado ya en sus looks de invierno. Y ahora Paula Echevarría nos ha recordado los perfectos