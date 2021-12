Zara tiene el vestido negro perfecto que aúna todas las tendencias de estas navidades

Solo quedan cuatro días para Nochebuena y un poco más para Nochevieja pero puede que todavía seas una de las rezagadas que no ha sido capaz de decidirse a la hora de escoger el perfecto look para estas fechas. Puede que tu elección dependa mucho de tu plan, ya que sabemos que no es el mismo dress code para ir a cenar a un restaurante que para ir a casa de tus padres o una velada con amigos. También puede ser que el presupuesto juegue un papel fundamental, y quizás la idea de gastarte dinero en un conjunto que previsiblemente solo usarás una vez te eche para atrás a la hora de comprarte algo nuevo. Pero, ¿y si hubiese una prenda que cumpliese todas tus expectativas y cuyo desembolso fuese en realidad una inversión a largo plazo? Zara tiene la respuesta.

Noticias relacionadas Celebrities. Las chicas que aman esquiar van a pedirle a Papá Noel la chaqueta roja con la que VICTORIA FEDERICA se ha ido a la nieve rodeada de influencers

Pendientes siempre de los nuevos lanzamientos del buque insignia de Inditex, creador ya de tendencias como si de un diseñador de prêt-à-porter con entidad propia se tratase, no dejamos escapar la oportunidad de encontrar prendas que cumplan a la vez varias funciones. Este ha sido el caso de nuestro último hallazgo. Y es que si el vestido negro, también conocido como Little Black Dress o Petite Robe Noir es uno de los básicos más atemporales que existen en el armario femenino, buscar nuevas reediciones que aporten algo diferente y con un punto de plena tendencia puede ser la opción perfecta para aquellas mujeres amantes del minimalismo más clásico pero que quieran romper con la monotonía.

Este vestido blazer de Zara de edición limitada sube un poco el precio habitual de otras pendas de la marca gallega, pero analizándolo al detalle realmente vale la pena, ya que incluye detalles tan especiales como una abertura en la espalda y un cuello de plumas a modo de choker. Nuestro consejo es que lo luzcas a modo vestido con botas alta de tacón o con sandalias con detalles joyas. Pero si quieres usarlo a modo chaqueta solo necesitas combinarlo con unos pantalones tipo sastre también en color negro o incluso con leggins o vaqueros (mejor de corte skinny para un look más elegante).

Blazer vestido collar plumas Limited Edition, de Zara (89,95 euros)

Blazer vestido collar plumas Limited Edition, de Zara FOTO: Zara

Blazer vestido collar plumas Limited Edition, de Zara (89,95 euros)

Blazer vestido collar plumas Limited Edition, de Zara FOTO: Zara

Prueba también a llevarlo abierto encima de un crop top o top lencero con detalles de encaje o telas lujosas, como el lúrex o el satén.