Paula Echevarría sigue usando el vestido blanco cut out que todas las amantes de la moda han llevado este verano

Paula Echevarría está pasando unos días de vacaciones en República Dominicana, disfrutando de la buena compañía, el tiempo y la buena comida. Ella, que le da un gran valor a la ropa que lleva en todos sus viajes, nos está mostrando unos looks de lo más icónicos, elegantes y muy veraniegos, ahora que se acerca el otoño, nos está dando cierta nostalgia al verla lucir aquellas prendas que nos han acompañado a lo largo de los últimos meses, sobre todo los vestidos de punto o aquellos de corte 'cut out'. Ella es una gran amante de los vestidos largos, desde los más discretos, como este vestido beige que Paula Echevarría lució durante sus vacaciones de corte sirena que sigue la tendencia 'mermaidcore' hasta los más icónicos y llamativos, como este vestido en tonos flúor que Paula Echevarría llevó el pasado agosto, un vestido lleno de transparencias y terminado en flecos, siendo un modelo muy arriesgado, sexy y tentador para todas aquellas chicas amantes de la moda que apuesten por prendas más originales y diferentes durante los meses de verano. Para pasar unos días de vacaciones en República Dominicana, Paula Echevarría apostaba por un vestido blanco largo más discreto que no hemos dejado de ver durante el verano 2023, y es que los vestidos de corte 'cut out' han sido un imprescindible en el armario de muchas chicas, ya que, además de estilizar, aporta ese toque sensual al look.

Paula Echevarría se suma a todas las tendencias que van acorde a sus gustos y estilo, y es que la celebritie apuesta en la mayoría de las ocasiones por lucir prendas atemporales, sencillas y básicas pero con ese toque a la moda, pues fue de las primeras en lucir un tank top blanco como el top de Victoria Federica de Loewe, un imprescindible en el armario de toda amante de la moda. Hace unos días posteaba en sus redes sociales un conjunto de traje de pantalón y chaqueta que Paula Echevarría llevaba en blanco para su viaje con la firma Calzedonia a Milán y que combinaba con un top negro y, como toque final, un accesorio que lleva en numerosas ocasiones y que se ha vuelto un must en todos sus looks, una gorra de Céline. Sea como sea, Paula Echevarría derroche estilo y buen gusto, como hemos podido observar con este vestido blanco con transparencias y corte 'cut out' que nos mostraba el día de hoy, un modelo de tirantes finos y largo ideal para una noche de cena en un restaurante de ensueño.

Vestido maxi bambi, de Fetiche Suances (142,50€)

Vestido maxi bambi Fetiche Suances

Los vestidos blancos largos son un must cuando llega la temporada de calor.