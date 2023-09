Paula Echevarría tiene las sandalias de plataforma (y el vestido más sexy) que hacen efecto 'piernas infinitas'

Porque no todos los lookazos van a venir esta semana de París, como la cigüeña. Paula Echevarría desde Málaga nos ha dejado este estilismo de altura de lo más sexy para celebrar la amistad con Ron Brugal, y para que a nosotras nos sirva de inspiración para nuestros outfits de otoño. Porque últimamente la actriz asturiana no deja de sorprendernos con estilismos de lo más arriesgados y sensuales, desde las faldas más cortas a las botas más altas, y ahora esta vestido marrón de 'efecto tipazo' con el que presumir de piernas infinitas. Y esta vez lo ha hecho en un tono marrón de lo más otoñal. No hay dudas que está siendo un jueves de máxima inspiración con los estilismos de Belén Esteban a Susanna Griso, o Rosalía en la Semana de la Moda de París. Todo para deslumbrarnos con mucho moda y estilo.

Atrás quedaron las siluetas monocromáticas totalmente negras, ahora la tendencia del otoño 2023 de color marrón es la nueva favorita. Para hacerla suya y aumentar su propio poderío de moda este invierno, las chicas de moda han decidido optar por los tonos color chocolate, ideales para dar calidez a una silueta sencilla y elegante. Y este vestido marrón de Paula Echevarría es un claro ejemplo de ello. Un diseño largo, con hombreras marcadas y manga largas y un detalle fruncido en el abdomen con gran apertura en la falda para presumir de piernas infinitas.

Paula Echevarría con vestido marrón. Gtres

Además, para potenciar aún más ese efecto de 'piernas infinitas', Paula Echevarría ha combinado el vestido con unas sandalias de plataforma para ganar alturas y que sus piernas parezcan aún más kilométricas.