De Paula Echevarría con vestido ibicenco a Valeria Mazza, los looks del concierto de Aitana en Starlite Occident

De Asturias a Marbella, el verano de Paula Echevarría continua y ya se encuentra en Marbella para celebrar la próxima semana su cumpleaños en Starlite como hace cada verano, pero antes de eso no se podía perder el último concierto de Aitana en el festival. Los futbolistas Lamine Yamal y Eden Hazard, Paula Echevarría y Miguel Torres, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Pepe Navarro, el jugador de pádel Alejandro Galán, los presentadores Vicente Vallés y Ángeles Blanco, la influencer Marta Soriano, y Rosario Mohedano junto a su familia, disfrutaron del concierto y de la experiencia Starlite Occident. Sin duda, el concierto con más famosos en lo que llevamos de verano en Marbella.

Como no podía ser de otra manera, Aitana cerró anoche su tercera actuación en la edición de Starlite Occident 2024 por todo lo alto. Y es que antes de comenzar, la cantante ya sabía que esta partida la tenía ganada: tres ases, para tres veladas que enloquecieron a un público totalmente entregado desde los primeros acordes de cada uno de los shows. “Estoy muy feliz de estar aquí por tercera vez este año. En Starlite Occident todo es espectacular”, declaraba la catalana. Con un mono muy corto y foto incluida con Lamine Yamal de Aitana, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en los looks de las invitadas al concierto de Paula Echevarría a Valeria Mazza, derrochando estilo como hacen siempre.

Paula Echevarría con vestido ibicenco negro de Charo Ruiz y sandalias de plataforma

El look de Paula Echevarría. Starlite Occident

Valeria Mazza con vestido azul con cut outs

El look de Valeria Mazza en Starlite. Cortesía de Starlite Occident

Noche grande en Starlite Occident con looks que copiar en nuestra maleta de vacaciones si aún no nos hemos ido. Quedamos pendientes de los estilismos de Carmen Lomana en el concierto de Los Secretos este jueves, donde celebrará su cumpleaños por todo lo alto.