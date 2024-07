Paula Echevarría ha metido en su maleta a Asturias el mono de marca española (rebajado) que más estiliza

Para Paula Echevarría no hay mejor plan en verano que escaparse a su querida Asturias y es que la actriz lleva su tierra grabada en el corazón y aprovecha cualquier momento libre para escaparse unos días y visitar a su familia y amigos. Y después de vacaciones en Italia, y unos días en Madrid, ya está en su casa en Asturias disfrutando de los suyos. Y además de un vestido blanco, ya nos ha enseñado que en su maleta de vacaciones a su tierra ha metido este mono de firma española, y de rebajas, que no puede estilizar más. Está confeccionado por Mioh, una marca española especialista en crear looks de invitadas originales para todas las ocasiones.

Una de las firmas que más resuenan en lo que a looks formales se refiere es Mioh. Esta firma española irrumpió con fuerza en redes sociales gracias a su sello personal, sus siluetas ultrafemeninas y la alta calidad de sus tejidos pero sobre todo, por las embajadoras de lujo que se han enamorado de sus vestidos. La firma es una habitual en algunos de los armarios más seguidos y deseados de nuestro país como el de Marta Hazas, Eugenia Silvia o las influencers Marta Lozano o Teresa Andrés Gonzalvo. Y ahora Paula Echevarría ha metido este mono negro de 'efecto tipazo' en su maleta de vacaciones, y además, está rebajado.

Paula Echevarría con mono negro. @pau_eche

Mono Santa Black, de Mioh (rebajado a 118 euros)

Mono negro. Mioh

Se trata de este mono pantalón ancho escote en pico, cinturón, media espalda al aire y escote posicional 2 posiciones con tejido de punto color degradado.