Carmen Lomana nos cuenta los planes para su cumpleaños: concierto, fiesta y cena en Marbella Club

Carmen Lomana tiene la suerte de poder celebrar su cumpleaños en una de sus épocas favoritas, el verano. La colaboradora de este periódico pasa buena parte de la época estival en su querida Marbella, y es allí donde tiene organizado un plan de lo más especial para pasar junto a sus seres queridos esta fecha marcada a fuego en su calendario vital, el 1 de agosto.

La socialité no falta ningún año a su cita en el Starlite Occident, y este año no podía ser menos. Además, el día de su cumpleaños coincide con el concierto de uno de los grupos que más le gustan, Los Secretos, así que no perderá la oportunidad de poder verlos en directo para comenzar por todo lo alto la celebración de su cumpleaños. Lo hará, además, desde un lugar privilegiado, un palco en el que podrá reunir a todos sus amigos, cortesía de Sandra García-Sanjuán, fundadora del festival que ha querido tener este detalle con Lomana.

El concierto de Los Secretos será solo el comienzo de una noche en la que Carmen será la gran protagonista. Terminada la actuación de la banda, la anfitriona y sus amigos pasar al "lounge" del Starlite Occident, una zona habilitada para bailar y disfrutar de una buena fiesta. "Habrá picoteo y me sacarán la tarta. Habrá juerga, baile… Vamos a pasarlo bien", desliza Lomana a LA RAZÓN.

Pero no hay cumpleaños de Carmen que se precie que no pase por Marbella Club Hotel, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad de la Costa del Sol y que se ha convertido en un imprescindible para ella durante sus veranos. "Es mi segunda casa, lugar mítico y de leyenda, con un servicio impecable; tiene todo lo que puedas pedir para sentirte confortable y feliz", comentó ella misma en una de sus columnas publicadas en este mismo periódico.

Ya sea el 2 o el 3 de agosto, Lomana tiene claro que organizará "un almuerzo o una cenita de amigos" en este entorno que cuenta con espacios privilegiados como su restaurante El Patio o su "beach club", que se levanta en pleno Mediterráneo. Una forma única de poner fin a la celebración de su cumpleaños, aunque, por fortuna para ella, todavía le queda mucho verano por delante.