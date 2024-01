Pensamos comprar el jersey de punto más calentito que María Pombo ha metido en su maleta para viajar a Cantabria

Ya es oficial. María Pombo está empezando a decorar su nueva casa de Cantabria. La influencer ya ha comunicado, a través de sus publicaciones de redes sociales, que su hogar del norte de España está casi listo para disfrutar con Pablo Castellanos, Martín, Vega y toda la familia Pombo. Y tras enamorarnos de la suya en Madrid, tenemos cero dudas (y muchas pruebas) de que nos vamos a volver a obsesionar e inspirar con esta. María Pombo no puede estar más emocionada de dar comienzo esta nueva etapa y de cumplir su sueño desde pequeña. Sin embargo, nosotras no hemos podido pasar desapercibido el jersey de punto cuello cisne que ha llevado en su maleta para pasar el fin de semana en Cantabria. Se trata de una prenda de punto de Sophie and Lucie, una marca española a la que la instagramer recurre a diario porque sabe que puede encontrar diseños de calidad, originales y adaptados a su estilo clásico (pero, con toques en tendencia). Lo ha combinado con vaqueros grises muy anchos y abrigo largo con hombros estructurados en marrón muy suave. Y sin olvidarnos de su confiado bolso saco de Louis Vuitton.

María Pombo nos ha dejado pistas de qué estilo de interiorismo quiere protagonizar su nuevo hogar en Cantabria. Pues bien, en su última publicación de Instagram ha mostrado, junto a su marido y su padre, la nueva adquisición de cuadros con los que piensa decorar y varios rincones que estamos seguras de que van a ser muy inspiradores próximamente. María Pombo está emocionada por esta nueva etapa y nos lo ha confesado con en su descripción: "Lagrimita de felicidad". Muchas de sus amigas e influencers ya le han comentado lo orgullosas que se sienten por lo que ha conseguido, como Violeta Mangriñan o Marta Lozano.

María Pombo con jersey de punto. @mariapombo

Jersey de punto cuello alto, de Sophie and Lucie (rebajado a 130 euros)

María Pombo viaja directa a Cantabria con el jersey de punto que ahora todas queremos añadir a nuestro armario. Las chicas más rápidas están a punto de agotarlo, ya que está con descuentazo en la marca española Sophie and Lucie.