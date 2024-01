Este es el look pijo con vaqueros de María Pombo y su amiga para una cena informal en casa

María Pombo se ha convertido sorprendentemente en la mejor anfitriona para una cena con amigos en casa. Y eso que Pablo Castellano dejó claro en la docuserie de 'Pombo' que a la influencer no le gustaba tener invitados en casa, ni ordenar ni cocinar. Pero esta vez, aunque tampoco ha cocinado, sí que ha puesto la mesa y lo ha hecho de una forma de lo más cuidada, especial y navideña. Pero como era de esperar, nosotras no nos hemos fijado en la mesa, si no en el look de María Pombo y su amiga influencer, Marta Oria. Estilismos, clásicos, pijos y con esos vaqueros de madre de tiro alto que tanto nos gustan. Pero volviendo al estilismo de María Pombo, nos encanta su 'total look' denim con vaqueros de madre y jersey gris. Si a comienzos de los años 2000 fueron Britney y Justin los que popularizaron el total denim, en 2022 Kanye West y Julia Fox dispararon las búsquedas para prendas vaqueras tras aparecer vestidos a conjunto en París. Después llegaron las pasarelas de firmas como Blumarine, Fendace o Missoni para poner el foco en las opciones denim más Y2k, ahora son las mujeres que más saben de moda las que lo llevan en todos sus looks de calle como María Pombo.

Pero si a María Pombo la consideramos pija y Cayetana, su amiga Marta Oria la supera, y nos lo ha demostrado con este look con levita de terciopelo burdeos. Y, por otro lado, María se ha convertido en un icono de la moda que es fiel a su estilismo tan effortless. Indiscutiblemente, los vaqueros de madre que ya lleva María Pombo son los que todas vamos a incluir en nuestra lista de deseos (de última hora) para Reyes Magos, porque son ponibles y atemporales.

Los looks de María Pombo y Marta Oria. @martaoria

Unos estilismos de lo más inspiradores para las primeras cenas del año con amigas, ya sea con un jersey gris de manga corta como el de María Pombo que va a ser uno de los colores de este inicio de año.