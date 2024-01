Nos vamos directas a Zara a por la falda negra plisada de Violeta Mangriñán, ideal para ir a la oficina

Cuando tenemos que escoger un buen lookde oficina para estos meses de invierno, puede que se nos haga un tanto difícil. Por ello, nuestras influencers favoritas nos dejan diferentes looks con los que podemos ir a trabajar de manera cómoda y muy elegante, pues tan solo necesitamos una serie de prendas básicas de fondo de armario y combinarlas con otras más elegantes y sofisticadas. Por ejemplo, la chaqueta negra de María Pombo que escogía para su aparición en un programa de televisión junto a su marido Pablo Castellano, o el pantalón de pinza mostaza de Pilar de Arce. Sin embargo, hay una prenda ideal que todas podemos llevar a la oficina y sin embargo pensamos que es más propia de la primavera y el verano. Se trata de las faldas midi. Violeta Mangriñán, influencer con más de 2 millones de seguidores en instagram, es pura inspiración para muchas chicas y en el día de hoy nos ha enseñado su propuesta de look más invernal compuesto por falda midi satinada de tablas en negro de Zara y un jersey de lana gris marengo.

Violeta Mangriñán está a punto de dar a luz, pero, sin embargo, no deja de sorprendernos con cada look que nos enseña en sus redes sociales. Si bien es cierto que hace unos meses nos dejaba con la boca abierta con un vestido ajustado con el que Violeta Mangriñán nos enseñaba, orgullosa, su embarazo, en el día de hoy nos vuelve a enamorar con su propuesta de look todoterreno para todo tipo de ocasiones. Pensamos que este es un buen look de cara a la vuelta al trabajo y es que lo podemos combinar on un abrigo de paño negro y unas Mary Jane pero, si queremos llevarlo para ocasiones más especiales, podemos cambiar el calzado por unos stilettos y añadir una blazer joya. Sin más, otro look muy acertado de Violeta Mangriñán de cara a los meses más gélidos del año.

Violeta Mangriñán con falda midi @violeta

Falda plisada satinada (25,99 euros)

Un acierto absoluto el de Violeta Mangriñán apto para todo tipo de ocasiones.