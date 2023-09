Pilar de Arce nos enseña que el total denim este otoño se lleva con kimono en estampado étnico, convirtiéndose en la prenda estrella del look

Con el otoño que está a punto de comenzar, todas aquellas amantes de la moda buscamos inspiración en nuestras influencers favoritas. Existen en redes sociales numerosas creadoras de contenido e influencers de moda con estilos de vestir muy diferentes a las que seguir dependiendo de nuestros gustos, nuestra edad o forma de vestir. Si bien hay algunas influencers y celebrities tan conocidas como María Pombo o Rocío Osorno, quienes son referentes a la hora de vestir, no solo para el día a día, sino también para ocasiones especiales, hay otras influencers cuya edad es superior pero que no por ello tienen un estilo más clásico y sofisticado en los que la tendencia no tienen cabida en su armario. Es más, son tan amantes de la moda que son capaces de crear looks muy originales mezclando prendas en tendencia y otras más clásicas. Es el caso, por ejemplo, de Carmen Gimeno, quien combina sneakers con faldas midi de satén, como este look de Carmen Gimeno de falda midi, camisa vaquera y sneakers, un look perfecto para el día a día. Otra influencer 50+ que es toda una referente para muchas mujeres que oscilan esa edad que buscan en ella inspiración a la hora de encontrar un estilo propio que aúne las prendas más básicas y elegantes que todas debemos llevar en nuestro armario con aquellas más en tendencia es, sin lugar a dudas, Pilar de Arce. Ella tiene un estilo muy sencillo, clásico y muy original, capaz de llevar vestidos midis camiseros, Pilar de Arce se posiciona como una de las influencers 50+ más icónicas. En el día de hoy, Pilar de Arce luce un 'total denim' compuesto por pantalón largo acampanado y camisa y, como toque final, apuesta por un kimono de estampado étnico en distintos colores, una prenda muy versátil capaz de elevar cualquier look.

Pilar de Arce arriesga y gana con cada look que muestra en sus redes sociales. La influencer nos sorprendía hace unas semanas con unos pantalones plateados que Pilar de Arce combinaba con una camisa roja, dos prendas muy en tendencia, ya que este tipo de pantalones se ha convertido en un imprescindible en nuestro armario y lo llevan influencers como Anna Padilla o su madre, Paz Padilla. Las prendas en rojo, por otro lado, promete convertirse en un must, y es que este tono tan vibrante y sexy sienta fenomenal tanto a chicas rubias como morenas. Pilar de Arce, para una tarde relajada de tiendas, nos muestra un reel en su Instagram con un look de lo más sencillo, un 'total denim' de pantalón largo -ahora que comienza a refrescar y los días son más cortos- y camisa, siendo un look perfecto para dar la bienvenida al otoño y, como joya de la corona, Pilar de Arce apuesta por un kimono de estampado étnico en un sinfín de colores: morado, verde, salmón y rosa, entre otros. En los pies, Pilar de Arce luce unas botas cowboy en camel, otra tendencia que sigue presente este otoño e invierno 2023.

Kimono punto de cruz, de 2uves (149,95 €)

Kimono punto de cruz 2uves

Hazte con una chaqueta o kimono de estampado étnico o cualquiera en tonos vibrantes para aportar un toque de luz y color a tus looks más básicos.