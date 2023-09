Esta temporada reinará el rojo en nuestro armario y estas son las prendas de la nueva colección de Zara y Mango que necesitas

Si echamos la vista atrás y pensamos en el color que ha reinado nuestro armario durante la temporada pasada (invierno-verano) podemos detectar que, más allá del clásico blanco, negro y tonos tierra, la estrella ha sido el color rosa gracias a la tendencia que ha cautivado a todas las amantes de la moda, la tendencia ‘barbiecore’. Esta no era más que el uso de prendas en un tono rosa -más vivo o más pastel- con un significado que transfiere la gran pantalla y que, por tanto, muchas tiendas de moda lanzaron prendas y accesorios a fin de sumarse al mensaje lanzado por ‘Barbie, la película’. María Pombo con vestido mini rosa de corte ‘cut out’ fue una de los looks más icónicos de este verano, al igual que el vestido midi de Victoria Federica, un outfit perfecto para ocasiones más especiales como una boda o un evento que requiera un estilo más elegante y elevado. Pero, si bien el rosa se ha hecho un hueco en nuestro armario y parece quedarse unas temporadas más, hay otro color que parece que este otoño se va a convertir en el principal, y, lo mejor es que, si combinamos ambos colores, crearemos un look de lo más icónico, llamativo y muy original. Hablamos del rojo. Es un tono que favorece mucho a la piel, sobre todo ahora que nuestra piel está bronceada. Si no te atreves a crear looks con esta combinación, no te preocupes, siempre podrás escoger aquellas prendas en rojo y combinarlas con aquellas que tienes ya en tu armario. Nuestras tiendas favoritas como Zara y Mango ya han lanzado su nueva colección de otoño y nos ha dejado prendas que prometen convertirse en un must en nuestro armario.

El rojo es, sin lugar a dudas, uno de los colores más elegantes, llamativos y sexys. Este color transmite sensación de fuerza, valentía e iniciativa, por lo que sería perfecto lucir el rojo cuando queremos transmitir este tipo de sensaciones. Isabel Díaz Ayuso lucía una chaqueta roja y jeans osscuros el pasado 28 de mayo, cuando ganó la mayoría absoluta. Así mismo, la celebritieAmelia Bono lucía un vestido rojo este verano para la preboda de Luisa Bergel, un modelo con volante y palabra de honor, midi y con mucho vuelo, una opción perfecta para ocasiones más especiales. Por todo ello, poco a poco estamos viendo como el rojo se va introduciendo cada vez más en nuestro armario y es que es un color tan versátil y favorecedor que podemos lucir para todo tipo de ocasiones y combinarlo con prendas más sencillas como unos jeans para crear looks en los que el rojo sea el protagonista.

Blazer entallada cruzada, de Zara (49,95€)

Blazer entallada Zara

Blusa capa asimétrica, de Zara (49,95€)

Blusa capa asimétrica Zara

Pantalón recto tiro alto, de Zara (39,95€)

Pantalón recto Zara

Cuerpo hombreras, de Zara (25,95€)

Cuerpo hombreras Zara

Zapato charol hebillas, de Mango (39,99 €)

Zapato charol Mango

Falda midi punto, de Mango (29,99 €)

falda midi punto Mango

Chaqueta tweed bolsillos, de Mango (59,99 €)

Chaqueta tweed Mango

Blusa lazo cuello, de Mango (29,99 €)

Blusa lazo cuello Mango

Las prendas en rojo se convertirán en un imprescindible en nuestro armario este otoño, así que hazte con ellas para ir a la moda este verano.