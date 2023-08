Pilar de Arce arriesga y gana con el vestido blanco midi made in Spain que querrás usar para todo tipo de ocasiones

Seguramente estés pensando ya en los looks de oficina para la vuelta de las vacaciones, y es que, cuando nuestra piel está morena, tendemos a querer enseñarla un poco más, intentando potenciar al máximo el tono dorado de la piel. Por ello, puede que no tengas claro qué colores son los que más favorecen en verano para que nuestra piel esté radiante, bronceada y jugosa, y es que, los que más favorecen son aquellos vibrantes, como el coral, el azul marino, el naranja o el rosa, aunque hay uno que se eleva por encima de todos, el blanco. Sin duda, el blanco es el color que más tendemos a usar en verano, ya que es el más versátil, sencillo y fácil de combinar, pues admite un sinfín de posibilidades, desde con faldas vaqueras hasta con los shorts más llamativos. Este color es, por tanto el más usado por todas las personas en verano -aunque podemos usarlo durante todo el año, dada su versatilidad-. En cuanto a prendas, si nos paramos a pensar, nos damos cuenta de que hay una que destaca entre todas las demás, y es el vestido. Es tan cómodo como elegante, y es que podemos usarlo tanto paralooks de oficina, como para ocasiones más especiales. Por todo ello, si sumamos el color que más favorece en verano con la prenda estrella cada temporada, tenemos como resultado el look que nos muestra Pilar de Arce el día de hoy en sus redes sociales, el vestido en blanco que más sienta fenomenal tengas la edad que tengas. Se trata de un vestido de una firma española de corte camisero, midi y atado a la cintura, lo cual permite realzar la figura, creando un efecto visual muy elegante y favorecedor.

Pilar de Arce es una de las influencers 50+ con más estilo y elegancia que podemos encontrar en redes sociales, y es que siempre acierta. Es una gran amante de las prendas atemporales y fondos de armario, pese a que en numerosas ocasiones veamos que arriesga con prendas en tendencia, como por ejemplo los pantalones metalizados, un look de Pilar de Arce que no dejó indiferente a nadie y que combinó con una camisa roja y unas sandalias de tacón también metalizadas. Ella sabe cómo llevar prendas en tendencia sin perder ese toque personal que tanto la caracteriza, como es el caso de esta ocasión. Un vestido de corte camisero midi, con estampado en el mismo tono de rombos con un gran lazo en la cintura que permite realzar la figura y con caída con volumen. Ella lo ha combinado con unas sandalias de tacón medio blancas, aunque admite un sinfín de posibilidades, desde las clásicas alpargatas de cuña hasta sandalias planas minimalistas. Como accesorios, opta por un maxi bolso en tono neutro y, para darle un toque de color al look, apuesta por joyas maxi en colores llamativos, como un collar en tonos corales, rosas o celestes. Se trata, por tanto, de una apuesta segura para los primeros días de oficina tras las vacaciones de verano.

Vestido camisero, de Gillen y Bayona (195€)

Se trata de un vestido elegante, sencillo y perfecto para todo tipo de ocasiones.