Rocío Osorno también ha caído rendida a las botas biker de Zara más virales de este otoño para llevar con jeans

Aunque no sepas su nombre, no las dejas de ver ya por las calles de Madrid, y te avisamos que van a ser máxima tendencia este otoño 2023. Olvídate de tus botas cowboy favoritas, y dile hola a las botas biker como ha hecho ya Rocío Osorno con estas botas de nueva colección de Zara que está estrenando todo el calzado en tendencia de la temporada. Hablamos de las 'biker boots' de Zara que se han hecho tan virales en TikTok y en Instagram, que están agotadas en la web de la marca. Pero la buena noticia es que aún las encuentras disponible en tienda. Con vestidos veraniegos o con estilismos propios del otoño, este calzado tiene todas las papeletas de convertirse en el protagonista del ‘street style’. Y es que si hay un tipo de bota que destacará sobre todas las demás, esas serán las botas moteras. MiuMiu inundó el street style con las suyas y, ahora, Gucci, Acne Studios, Jimmy Choo e, incluso, las firmas low cost como H&M hacen sus propuestas.

Estas 'biker boots' tan tendencia se caracterizan por no tener tacón, o si lo tienen, es de muy pocos centímetros, además de incorporar hebillas. En cuanto al color, el negro y el marrón serán los dos candidatos al podio y el efecto desgastado será uno de los puntos clave. Y si no conseguiste las de Stradivarius que se agotaron, Zara acaba de lanzar este viernes un modelo aún más bonito. Unas botas que podemos llevar ya por las calles de España como hace Rocío Osorno con jeans o con un vestido blanco veraniego, y que luego seguiremos luciendo con los looks más otoñales.

Rocío Osorno con botas. @rocioosorno

Botín plano biker hebillas, de Zara (49,95 euros)

Botas biker. Zara

Una botas biker de Zara que además de en negro como las de Rocío Osorno, ahora también están en marrones. Dos opciones para ser la reina del 'street style' este otoño.