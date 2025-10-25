Con plumas + elegantísimo: Carmen Lomana sí tiene el vestido negro ideal (tanto si tienes 30 como 70 años)

Carmen Lomana vuelve a derrochar estilo con un esencial de fondo de armario, convirtiéndose en toda una referente del estilo elegante. Y es que la celebridad ha encontrado una de las prendas que a veces es un dilema de dar con ella: el vestido negro perfecto. Sí, el que favorece la silueta, no da problemas a la hora de combinar y eleva cualquier estilismo en un chasquido de dedos. Nuestra sección Lifestyle de La Razón lo ha descubierto en sus redes sociales y tenemos todos los detalles.

Un buen little black dress siempre es una buena opción cuando no sabes qué ponerte, pero deseas triunfar en el resultado. Desde su democratización de la mano de Coco Chanel hasta su versatilidad en todos los vestuarios, recurrimos a él para ir a la oficina en nuestra faceta más formal, a un evento de categoría o a una fiesta de noche como ha sido el caso de Carmen Lomana. Unas horas de disfrute que no ha dudado en compartir en sus últimas publicaciones de Instagram, momento en el que las editoras de moda hemos hecho captura de pantalla con la intención de analizarlo y comentarlo en este artículo.

El 'little black dress' de Carmen Lomana que siempre funciona

Tenemos diversas versiones del clásico little black dress, pero el que ha escogido Carmen Lomana destaca por el adorno de plumas tanto en las terminaciones de las mangas como de la falda. Un añadido sencillo y discreto que marca la diferencia en el diseño, así como consigue que sea diferencial. Sobre todo, ayuda a ganar más volumen, movimiento o textura para alcanzar ese aire glamuroso con el que nos tiene acostumbrados. El vestido, de líneas limpias y que favorece la silueta, cuello redondo, mangas largas y falda ligeramente acampanada se ha convertido en la compra más sensata de esta temporada.

Carmen Lomana. Instagram @carmen_lomana

Esto no ha sido todo, puesto que la socialite también ha hecho recurso de su icónico collar triple de perlas, que ayuda a acentuar su esencia sofisticada, y a juego con los pendientes. También, ha huido de los zapatos de tacón para ser más moderna con unas botas altas al tono, uno de los calzados más llevados de esta temporada de otoño-invierno 2025/26.

Un diseño atemporal y elegante

A sus 77 años, Carmen Lomana es un icono de la moda elegante en España con un repertorio de atuendos formales (pero, sin olvidarse de las tendencias), clásicos y atemporales. Destacan las blusas holgadas, los pantalones de pinza, las chaquetas de tweed o las americanas ligeramente entalladas, entre muchos más. Esta vez, ha acertado con un minivestido negro al que siempre viene bien recurrir cuando agendamos un acontecimiento relevante o tenemos la intención de triunfar. Y ahora que estamos a dos meses de celebrar la Navidad, es una idea de look de lo más fashionista, glamurosa y que no deja indiferente a nadie.

Como decíamos, nos guardamos esta idea de Carmen Lomana para saber defender el minivestido negro que tenemos en el armario y que todavía no hemos estrenado. O, para darle un giro de 180 grados en el caso de que te lo hayas puesto hasta la saciedad.