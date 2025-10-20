Carmen Lomana firma en Oviedo el dos piezas azul más elegante: chaqueta asimétrica y pantalón recto

Carmen Lomana ha vuelto a dar una lección de estilo durante su estancia en Oviedo con un dos piezas azul que reúne todos los ingredientes de la elegancia atemporal. El conjunto, confeccionado en un tejido con textura tipo tweed, destaca por su diseño estructurado y su impecable patronaje.

La chaqueta, con escote barco caído y cruce asimétrico, deja los hombros al descubierto de manera sutil, aportando feminidad y sofisticación. Los botones joya, dispuestos en diagonal, rompen la sobriedad del azul con un toque de luz, mientras el corte entallado define la cintura y estiliza la figura. El pantalón a juego, de tiro alto y pierna recta, refuerza el equilibrio del conjunto y alarga visualmente la silueta.

Accesorios que elevan el look

Fiel a su estilo refinado, Carmen Lomana completó su estilismo con unos slingbacks bicolor de punta negra, un icono de la elegancia parisina que combina comodidad y distinción. En la mano, lució un bolso mini estructurado en blanco, perfecto para aportar contraste y luminosidad. Las gafas de sol cat-eye en negro y unas discretas joyas doradas terminaron de redondear un look pensado con precisión, donde nada queda al azar. Su melena suelta y el maquillaje luminoso completaron un conjunto que respira equilibrio y glamour.

Un look favorecedor para mujeres +50

El traje azul elegido por Carmen Lomana demuestra que la elegancia no está reñida con la edad. El escote caído realza los hombros y afina el cuello, la cintura marcada potencia la silueta y el efecto monocromo azul genera una sensación de verticalidad que estiliza la figura. Además, el tejido estructurado aporta cuerpo al conjunto sin restar ligereza, logrando un resultado sofisticado y muy favorecedor.

Inspiración para adaptarlo a tu estilo

El dos piezas de Carmen Lomana puede reinterpretarse fácilmente para diferentes ocasiones. En un contexto urbano, resulta ideal para una comida elegante, una presentación o una cita de trabajo con estilo. Si se combina con unos pendientes joya y un bolso de mano, se convierte en una opción impecable para una invitada de otoño. Y, con unos salones clásicos o mocasines, puede transformarse en un conjunto de oficina con un aire distinguido.

Desde las escalinatas del Hotel de la Reconquista, Carmen Lomana demuestra una vez más que la clave del estilo está en los detalles. Su dos piezas azul, impecablemente coordinado y de líneas depuradas, encarna ese equilibrio entre modernidad y clasicismo que la convierte en un referente de moda. Con este look, confirma que vestir bien no consiste en seguir tendencias, sino en saber adaptarlas con gusto, personalidad y coherencia.