La primera compra de las rebajas de verano 2023 la ha hecho Sara Carbonero con este top de punto halter

Las rebajas de verano 2023 ya están aquí, y Sara Carbonero lo sabe. Tanto es así que la periodista ya se ha ido de compras a su marca SlowLove para estrenar este top de punto halter que es todo lo que necesitamos en nuestro armario de verano o en nuestra maleta de vacaciones, porque además de estilizar, es cómodo, fresquito y combina tanto con una falda estampada o blanco, como con unos jeans. Y hablando de jeans, seguimos obsesionada con los vaqueros de aberturas y flecos que Sara Carbonero ha estrenado este fin de semana para irse de concierto con amigas y con los que ha revolucionado Instagram. Y no es para menos, porque no pueden ser mas bonitos y originales. Porque el fin de semana no solo ha ido del vestido verde de Carmen Lomana con el que nos ha robado el corazón, o de los looks de Isabel Díaz Ayuso, porque Sara Carbonero también ha sido una de las grandes protagonistas del fin de semana con sus outfits y a dos días para que empiece el verano, ella ya tiene su primer fichaje de rebajas 2023.

¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2023? Pues en la marca de Sara Carbonero, SlowLove, ya han empezado. Inditex es el grupo empresarial que acapara las siguientes tiendas: Zara, Zara Home, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Bershka y Massimo Dutti. En estas tiendas, las rebajas comenzarán el día 22 de junio, aunque lo harán un día antes en las webs y las aplicaciones móviles, el 21 de junio. Y Mango ya ha empezado con las ventas privadas para clientas hace unas horas. Lo que está claro es que el top de punto de cuello halter de Sara Carbonero va a ser también nuestra primera compra de rebajas de verano 2023.

Sara Carbonero con top de rebajas. @saracarbonero

Top de punto halter, de SlowLove (rebajado a 19,99 euros)

Top halter. SlowLove

Un top de punto de halter que Sara Carbonero ha combinado con una falda blanca a juego y unas sandalias planas con hebillas para un domingo de calma de esos que tanto le gustan a la periodista.