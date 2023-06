Sara Carbonero tiene el pantalón con aberturas y flecos más icónico del verano que ha conquistado Instagram

Sara Carbonero vuelve a sorprendernos con un look de lo más rockero y diferente para darle la bienvenida al verano. La celebritie acudía al Jardín Botánico de Madrid para disfrutar de un concierto en la noche del sábado. Ella nos tiene acostumbradas a lucir perfecta con cada look que nos enseña a través de sus redes sociales, como por ejemplo este look tan bohemio de Sara Carbonero compuesto por un vestido midi anaranjado de la firma SlowLove al que le añadió un cárdigan y un sombrero de ala ancha, y es que la celebritie es amante de los vestidos midi de estilo 'boho' e ibicenco, ya que suele lucirlos no solo durante los meses de verano, si no también en invierno, conjuntándolo con un jersey o unas botas 'cowboy', como este look de Sara Carbonero de vestido midi estampado y botas 'cowboy', un look que enamoró a todas las chicas cuyo estilo es más casual e hippie. Sin duda, para el día de ayer, Sara Carbonero optó por un look de lo más en tendencia compuesto por unos jeans de lo más rompedores e icónicos, siendo esta la prenda que nunca falla y que despertó mucho revuelo en redes sociales.

Sin duda, Sara Carbonero es un referente a la hora de vestir, pues tiene un estilo de lo más casual, sencillo y muy versátil al usar prendas que podemos lucir para todo tipo de eventos y ocasiones. Durante los meses de verano, podríamos decir que los pantalones vaqueros son un must en nuestra maleta, sobre todo para los looks de festivales de música, y en esto Sara Carbonero siempre acierta. Si bien la hemos visto lucir los pantalones pijameros más en tendencia esta temporada, como estos pantalones de Sara Carbonero en naranja, para el día de ayer Sara Carbonero optaba por un pantalón de pata de elefante con aberturas laterales y flecos, una opción fresquita y muy diferente al que le añadió, dado que el protagonista del look son los pantalones, una camiseta básica 'tank top' en negro, un pañuelo anudado al cuello y, como toque final, un maxi bolso camel con flecos, aportando volumen y movimiento al look.

Pantalones vaqueros 'Gaelle Bonheur', de Giglio (94,50€)

Pantalones vaqueros Giglio

Se trata de un look de lo más icónico, en tendencia y perfecto para acudir a un festival de música estas vacaciones de verano.