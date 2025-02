Desde que he llegado a Madrid no he parado de ver estas zapatillas por la calle

Hace poco más de un mes que me mudé a Madrid y además de prestar atención a los atardeceres y a los (interminables) colores de las líneas de metro, en estas primeras semanas en la capital ha habido algo que me ha llamado mucho la atención, las Adidas están por todas partes, pero en los modelos que estás pensando. Como apasionada de la moda que soy, es uno de mis pasatiempos favoritos analizar los estilismos de la gente cuando voy en el metro o paseando, pues bien ¿quieres saber cuáles son esas zapatillas que no paro de ver desde que estoy en Madrid? Sorpresa, te estoy hablando de las Adidas Spezial en el tono 'earth strata', o lo que viene a ser lo mismo una tonalidad muy en la línea del 'Mocha Mousse'.

Ni es la primera vez que te hablamos de las zapatillas como el aliado perfecto para lookscasuals o incluso formales, ni será la última, ya te lo advertimos. Este tipo de calzado sigue ganando terreno en los armarios de las más fashionistas, y eso es algo que salta a la vista si te paseas un día cualquiera por las calles de Madrid. En un momento en el que los tacones infinitos se ven relegados por diseños más cómodos y relajados las zapatillas han evolucionado en estética hasta convertirse en un imprescindible. Las que más saben de moda lo tienen claro, al menos un par de zapatillas en tendencia es indispensable en su armario. Y es que su capacidad para transformar un look y llevarlo de lo casual a lo chic (o viceversa) es insuperable. Además, no importa si las llevas con unos vaqueros relajados o con un vestido midi: siempre funcionan. En otras palabras, las zapatillas no solo son cómodas, son el arma secreta para ese toque desenfadado que parece tan natural, pero que en realidad está muy calculado. Bien es cierto que hay modelos y modelos de zapatillas. En los últimos años, hemos visto cómo las Adidas Samba, las Adidas Gazelle y las New Balance en todas sus variantes han conquistado los estilismos de insiders y celebridades. Las Adidas Samba, con su silueta estilizada y su aire vintage, han sido las reinas indiscutibles del street style, combinando a la perfección con pantalones de sastre o incluso con faldas lenceras. Las Adidas Gazelle, por su parte, han seguido la misma estela, pero con un aire más deportivo que las ha convertido en las favoritas de quienes buscan una opción versátil y de aire retro. Y luego están las New Balance, que han llevado la tendencia de las 'zapatillas de padre' a otro nivel, con modelos como las 530 o las 327, que se han convertido en sinónimos de comodidad y estética effortless.

Zapatillas handball spezial, de Adidas Originals (109,95 euros)

Zapatillas handball spezial Adidas Originals

Ahora hay un nuevo modelo que se ha colado en la rotación de las que más saben de moda, y sí, hablamos de las Adidas Spezial en el tono 'Earth strata'. Este diseño recupera la esencia clásica de la firma alemana, con un diseño de ante en marrón topo, detalles en crema y la icónica suela de goma color caramelo. Su estética está a medio camino entre lo retro y lo contemporáneo, lo que las convierte en un imprescindible para quienes buscan un calzado todoterreno que funcione en cualquier ocasión. Lo que distingue a las Spezial de otros modelos como las Samba o las Gazelle es su aire más robusto y su guiño a las zapatillas de entrenamiento vintage. Mientras que las Samba y las Gazelle son más finas y estilizadas, las Spezial tienen un perfil más estructurado que las hace perfectas para quienes quieren una opción que aporte más presencia al look. Además, su color 'Earth Strata' va muy en la línea de la tonalidad tendencia del 2025, por si no todavía no lo sabías, hablar del color 'Mocha Mousse' es hablar de un tono cálido, con matices terracota que evocan confort, elegancia y un aire neutral perfecto para cualquier combinación.

Por lo tanto, si buscas una zapatilla que combine la esencia vintage de Adidas con un aire actual y versátil, las Spezial en este tono son, sin duda, una de las mejores inversiones que puedes hacer esta temporada. Y si en Madrid están en todas partes, será por algo.