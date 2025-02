Alex Rivière sobre su debut en MBFWM: 'Aunque viva fuera, mantengo una fuerte conexión con España'

Si hay un nombre que representa la nueva elegancia atemporal, ese es Alex Rivière. Con una visión minimalista y una apuesta firme por el 'made in Spain', la diseñadora ha convertido su firma en un sinónimo de sofisticación sin esfuerzo. Ahora, con su primer desfile en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, marca un antes y un después en su trayectoria, consolidando su propuesta de lujo discreto y versátil.

Bajo el nombre de 'Tribute', su primera colección presentada sobre la pasarela no es solo una exhibición de savoir-faire, sino una declaración de intenciones: la moda debe ser duradera, consciente y esencial. Y así ha sido el debut en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid de Alex Rivière donde nos deja un mensaje muy claro, la moda del futuro no es efímera, sino consciente, refinada y versátil. 'Tribute' es el reflejo de esa filosofía y una muestra de que la elegancia atemporal sigue teniendo un lugar privilegiado en los armarios de hoy. Su apuesta por el 'made in Spain' y la excelencia en cada detalle marcarán un nuevo capítulo en la moda española. La diseñadora nos lo cuenta en esta entrevista exclusiva para Lifestyle de La Razón, donde habla de la importancia de presentar en Madrid, su visión sobre el futuro del sector y el papel clave de la moda española en el escenario global. ¡No te pierdas la entrevista!

Álex, debutar en MBFWMadrid es un gran hito. ¿Qué significa para ti presentar 'Tribute' en la pasarela más importante de España?

Sin lugar a duda, este es un sueño hecho realidad, y el hacerlo en mi país considero que es esencial. A pesar de residir fuera de España, mantengo una fuerte conexión con mi país, y para mí era fundamental que el primer desfile se celebrara aquí. Además, Madrid se ha convertido en todo un referente como ciudad europea, y está atravesando uno de sus mejores momentos a nivel de crecimiento económico y turismo de calidad.

Sabemos que tienes una visión muy definida de la elegancia atemporal. ¿Cómo has trasladado esa esencia a una colección pensada para la pasarela?

Tanto la marca como cada una de nuestras colecciones son una extensión de mí, por así decirlo. Busco crear una identidad concreta, que creo que hoy empieza a tener un cierto sello. Minimalista, buscando el equilibrio entre femenino y masculino, 'made in Spain' y sobre todo: atemporal. Concebidas pensando en las necesidades que tengo yo, al igual que muchas otras mujeres, en la vida real, y lo mismo sucede con la colección que va a desfilar. No es una colección para el desfile, sino lo que vamos a producir para el próximo invierno.

¿Qué papel juega la moda española en el escenario global y cómo te gustaría que tu firma contribuyera a su posicionamiento?

La moda española cuenta con una gran herencia de modistos y diseñadores de renombre como Balenciaga y Pertegaz, donde vivimos años de esplendor y creatividad en este sentido. La industria textil catalana fue un pilar de la economía española y tuvo un papel importante en el mercado internacional. Aunque su producción en masa ha disminuido, su legado sigue presente en la moda, el diseño y la innovación textil. Madrid está cogiendo mucha fuerza en el panorama internacional, como capital de moda así como el aprecio por el 'made in Spain', pero también en arte y gastronomía, por lo que se ha convertido en una de las ciudades más atractivas para el turismo de lujo en la actualidad. Para Alex Rivière Studio, la producción en España es uno de los valores fundamentales de nuestra filosofía, y debemos trabajar en mostrarlo al mundo, ya que desde nuestro punto de vista es un gran valor añadido. Con nuestra sede en Madrid, buscamos impulsar ese crecimiento y atraer a nuestros consumidores.

Tu estilo es sinónimo de elegancia discreta y sofisticación atemporal. ¿Crees que la industria de la moda se está alejando del 'fast-fashion' en favor de este tipo de propuestas?

Pienso que será un proceso largo, pero que cada vez existe una mayor concienciación sobre cómo consumimos en general. La percepción de lo que es importante y prioritario. Hemos vivido muchos años con una mentalidad de usar y tirar y además de no ser sostenible de ninguna forma - ya sea con el medioambiente o con uno mismo - no produce la misma satisfacción al consumidor. Cada vez más los consumidores se fijan en las composiciones de las prendas o dónde están hechas. Piensan más en la versatilidad y durabilidad de las mismas. Precisamente otro de nuestros pilares y el hilo conductor de nuestras colecciones: muchas de las prendas son útiles durante todo el año, versátiles del día a la noche, y no sujetas a tendencias perecederas. Trabajamos constantemente en buscar tejidos de calidad, con la mayor proporción de materias nobles como el lino, la seda y la lana fría. Buscando siempre un equilibrio adecuado, entre un precio justo y con sentido para nuestro negocio, entre calidad y precio.

Por último, si pudieras vestir a cualquier icono de la moda con esta colección, ¿a quién elegirías y por qué?

Tengo la gran suerte de que tengo grandes amigas con estilo y gusto exquisito quienes visten Alex Rivière Studio, y eso me llena de orgullo.