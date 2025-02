Las New Balance de padre de Violeta Mangriñán son las que no nos quitaremos con jeans hasta verano

Violeta Mangriñán a estado este fin de semana en Andorra en un viaje de influencers, y allí le han regalado estas zapatillas New Balance que son tendencia eterna. De esas que a nosotras nos gusta llamar de padre, porque son unisex. La influencer valenciana tiene claro que el calzado más cómodo que aman las chicas que más saben de moda, y las más pijas de Madrid, son las zapatillas New Balance que compiten en las calles de las ciudades españolas con las zapatillas Hoff, las Nike o las Adidas. Unas zapatillas quePaula Echevarría como reina de las zapatilla no se quito la temporada pasada. Y ahora es Violeta Mangriñán la que lo hace con este modelo de los más vendidos desde 2023.

Y es que por algo es una de las grandes influencers de nuestro país. No hay nada que lleve que no se agote o que no nos haga desearlo hasta el infinito. Por algo, sus seguidores no le dejan de preguntar de dónde es cada prenda que saca en su cuenta, y esta vez lo ha hecho con las zapatillas más bastas del momento que triunfan entre las chicas más pijas de Madrid. Unas New Balance basta que ha combinado con un conjunto de punto que le da el toque más femenino, y a la vez cómodo, al estilismo. Y a Violeta Mangriñán se las han regalado en Andorra, con el color marrón más tendencia este 2025.

New Balance 530 (120 euros)

New Balance 530. New Balance

El color más deseado del año ya se ha colado en el armario de las expertas en moda, estamos hablando del 'Mocha Mousse' o también conocido como el color Pantone 2025. Desde las mujeres que más saben de moda a nuestras influencers de cabecera, todas han avalado al que promete (si no ha pasado ya) asaltar el trono cromático este año. Hablar del color 'Mocha Mousse' es hablar de un tono cálido, con matices terracota que evocan confort, elegancia y un aire neutral perfecto para cualquier combinación.