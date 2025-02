Baro Lucas: 'Me siento muy agradecido por la confianza que se ha depositado en mí'

La semana pasada tuvimos el honor de poder entrevistar a uno de los nombres propios de esta edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el debutante castellano-leonés, Álvaro Lucas, más conocido como Baro Lucas. Y ahora, días después de su debut con 'Aeterna Fall 2026', te contamos desde como se sintió el diseñador español antes de su primera vez encima de la pasarela, hasta a quién sueña con vestir con uno de sus trajes. La primera colección de Baro ha sido toda una oda a la sobriedad reconvertida en sofisticación y la atemporalidad en un precioso manifiesto estético. Inspirado en la belleza austera de Castilla y en la solemnidad de sus castillos, el diseñador ha conseguido traducir la tradición en siluetas puras, cortes limpios y detalles inesperados. Su paleta cromática fluía de manera etérea entre tonos arena, gris, verde y ocre, desembocando en un negro rotundo, seña de identidad de la firma.

Comprometido con la sostenibilidad, este vallisoletano apuesta por materiales 'made in Spain' como lana de sastrería, terciopelo de algodón y lino con paillettes. 'Aeterna' no solo viste el presente, sino que dialoga con el pasado y proyecta el futuro. Días antes de su gran debut, el diseñador nos contó cómo vive este momento clave para su firma. No te pierdas la entrevista exclusiva para Lifestyle de La Razón.

Este es tu debut en MBFWMadrid. ¿Cómo ha sido la experiencia de llevar una colección a la pasarela y qué significado tiene este momento en tu carrera?

Para mí está siendo una experiencia fantástica, he disfrutado cada momento de la preparación del desfile. Cada colección es un desafío para explorar la moda sin abandonar el adn de Baro Lucas y siendo fiel a mí mismo. Estar en la pasarela más importante del país en este momento es una gran oportunidad que no voy a desaprovechar. Me siento muy agradecido por la confianza que se ha depositado en mí.

Tus creaciones reflejan una estética muy particular: sobria, pero con una riqueza implícita en el detalle y los acabados. ¿Cómo definirías el ADN de Baro Lucas como diseñador?

Así es, la sobriedad es un pilar fundamental de la firma, y ese pilar nos permite explorar en varias direcciones y hacer alguna 'locura' artística sin perder la elegancia. Mi lema es encontrar 'el lujo en la sencillez'. Es complicado hacer un vestido aparentemente sencillo pero ejecutado a la perfección, y esa base permite a las clientas demostrar su personalidad.

El nombre 'Aeterna' evoca algo atemporal. En esta colección hablas de la elegancia austera de Castilla, de la solemnidad de sus castillos y claustros, del frío y la quietud de los inviernos en Tordesillas… ¿Cómo se traduce esta inspiración en las prendas?

Sí, como bien dices, 'Aeterna' evoca la atemporalidad. Algunos paisajes y monumentos de mi tierra siempre son bellos, no importa el tiempo que pase. Queríamos causar esa misma sensación con la ropa: prendas que perduren en el tiempo y que sean bonitas sin importar cuándo se vean.

¿Qué lugar ocupa la moda española en tu visión creativa? ¿Crees que está viviendo un momento de transformación o consolidación en la escena internacional?

Hice prácticas en Amaya Arzuaga, y eso me marcó positivamente, aprendí muchísimo. Creo que la moda española viene pisando fuerte y espero verla mejor representada en todo el mundo, porque hay una calidad en diseño y ejecución excelente.

Si pudieras vestir a cualquier persona con una de las piezas de 'Aeterna', ¿quién sería y por qué?

A la Reina Letizia. Me parece una mujer muy elegante y creo que estaría guapísima en Baro Lucas.

Con 'Aeterna fall 2026', Baro Lucas no solo ha presentado su visión de la moda, sino que abre una conversación sobre la elegancia sin artificios y la permanencia de la belleza en el tiempo. Su debut en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid marca el inicio de un camino prometedor donde tradición y modernidad se entrelazan con maestría. Un nombre que, sin duda, dará mucho que hablar en la escena nacional e internacional.