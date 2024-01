Nuestra nueva obsesión de moda son los vaqueros anchos con los que Victoria Federica conquista París

De Schiaparelli a Dior, así ha sido la primera jornada de Victoria Federica junto a su padre, Jaime de Marichalar, en la Semana de Alta Costura de París. Victoria Federica ya está derrochando estilo y glamur por las calles de París. Acaba de arrancar la Semana de la Alta Costura en París, o lo que es lo mismo, una de las semanas favoritas de los amantes de la moda en todo el mundo, y hasta cita nunca falta Jaime de Marichalar y en los últimos años acompañado de su hija. Por algo comparten su pasión por la moda, como nunca pasó con la Infanta Elena. Enero es el mes que París le dedica a la moda y, con él, el calendario de desfiles de alta costura se llena de citas ineludibles. La Semana de la Alta Costura de París celebra estos días la primera presentación del año, un calendario que arrancó ayer lunes con la casa Schiaparelli, y que continúa hoy con el plato estrella de Dior a las dos de la tarde. Pero nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en los looks de Victoria Federica todos ellos clásicos y pijos.

Para el desfile de Dior, Victoria Federica optó por ir en vaqueros anchos grises que se han convertido en nuestra nueva obsesión de moda, porque no pueden ser más tendencia y sentarle mejor alas chicas más pijas como ella. Unos jeans que ha combinado con una blazer de punto entallada a la cintura, muy femenino y muy estilo New Look de Dior, un cárdigan gris, una camisa blanca de cuello italiano y el bolso Lady Dior negro acolchado personalizable, valorado en 4.800 euros. Un New Look que hemos podido ver en todo el desfile de Dior con silueta más femeninas que nunca que directamente nos ha trasladado a la serie de Cristóbal Balenciaga en Disney+.

Victoria Federica en el desfile de Dior. Gtres

La sobrina de los Reyes de España ha viajado hasta la capital francesa para disfrutar de la primera jornada de la Semana de la Alta Costura y asistir a los desfiles de Schiaparelli o Dior. Veremos si este martes acude a algún desfile más, o ya se ha acabado la aventura parisina de Victoria Federeica.