Cuando veas a Amelia Bono vas a querer rescatar tus leggings para llevarlos con calcetines por encima y las zapatillas Adidas más vistas

O los amas, o los odias. Sí, estamos hablando de los leeggings que han vuelto al armario de las mujeres que más saben de moda para quedarse una temporada más. Por eso Amelia Bono, como buena amante de la moda, ya los ha sacado del armario para sus looks más casuals de diario. Porque los leggings más modernos que lleva la hija de José Bono de la forma más casual, son los que nosotras vamos a llevar hasta a la oficina con blazer. Amelia Bono también ha caído rendida a la vuelta de los leggings a nuestra vida. Si el otro día se apuntaba a los pantalones de cintura rara más tendencia que ya conquistaron a Victoria Federica el año pasado, o a la vuelta de los pantalones pitillo para este invierno 2024, ahora Amelia nos deja claro que los leggings están de regreso en el armario de las que más saben de moda.

Y lo mejor de todo, es que además de ser cómodos, hacen tipazo y combinan con un look más casual o cool. Porque si los leggings han vuelto , el look de Amelia Bono es todo lo que necesitamos en nuestro armario. Hace unos años, nadie hubiese pensado que estaríamos suspirando y anhelando esas mallas que siguen la última tendencia y que, de paso, ya reina entre los diferentes maniquís. Y más aún como las combina Amelia. Hay tendencias que cuando llegan a nosotras por primera vez pensamos: 'ni por todo el oro del mundo me pongo yo eso'. Luego empezamos a verlo en Instagram y en los looks de las famosas, y caemos en ellas. Y eso es lo que ha pasado con los calcetines por encima de los legings como lleva la hija de José Bono.

Amelia Bono con calcetines y leggings. @ameliabono

Tú eliges: con vaqueros pitillo, leggins negros, modelos estampados o unas medias bien tupidas. Combinado con zapatillas deportivas, botas o botines. Pero los calcetines deportivo se vuelven a llevar por encima de los leggins como hace Amelia Bono.