Queridos Reyes Magos, esta en la cazadora de doble faz de Zara que las mujeres de 50 años piden para llevar con jeans y mocasines dorados

Esta cazadora de doble faz de Zara esta en la carta a los Reyes Magos de todas las mujeres de 50 años porque ya saben que no va a estar de rebajas de invierno 2024. ¿Cómo lo saben? Porque Carmen Gimeno es muy lista y toda una experta en Zara y ya sabe el truco definitivo para saber que prendas de Zara tendrán descuento antes del inicio de las rebajas como os contamos el otro día. Hasta ‘Emily en París’ se ha quedado alucinando, y no es para menos amigas. Esta cuenta de TikTok nos ha dado el truco definitivo para saber que prendas de Zara tendrán descuento antes de que arranquen las rebajas de invierno 2023. ¿Estáis flipando? Pero, ¿cómo saber que prendas de Zara estarán de rebajas? Muy fácil, solo tienes que ir a tu buscador de confianza (no a la app) y poner ‘Zara International’, esa búsqueda te llevara directamente a la web internacional de Zara en la que ya están de rebajas de enero y ahí podrás buscar la referencia de la prenda, zapato o accesorio que tienes fichado para comprarte en rebajas y saber si finalmente Marta Ortega y compañía han decidido ponerlo en descuento.

Y eso es lo que hemos hecho con esta cazadora de doble faz que Carmen Gimeno ya ha estrenado con jeans anchos oscuros y mocasines dorados, y por eso sabemos que no estará de rebajas. Así que,queridos Reyes Magos, hemos sido muy buena este año (y todos).

SHRLNG CT 11, de Zara (129 euros)

Esta chaqueta doble faz de nueva colección de Zara con el interior en borreguillo combinado a tono con cuello solapa y manga larga y bolsillos de plastrón con solapa en delantero con cierre frontal con ganchos metálicos.