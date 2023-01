Esta es la bomber de Zara que tiene lista de espera y ya ha conquistado a las chicas de 20 y a las mujeres de más de 50 años

Cuando vemos una prenda de Zara en sus novedades, tenemos claro que se va a convertir en viral. Y eso es lo que ha pasado con esta bomber de Zara a todo color que ya ha conquistado Instagram, a las chicas de 20 años y a las mujeres de 50. Lo que no hay duda, es que no hay influencer que no la tenga en su armario. Primero fue Rocío Osorno y ahora es Carmen Gimeno la que la ha lucido para empezar este 2023 con un look mucho más casual como el de Victoria Federica. Eso sí, nosotras seguimos repasando los primeros looks del año de Paula Echevarría o Rocío Osorno y los estilismos de las campanadas de Mariló Montero o Cristina Pedroche. ¿Necesitas esta bomber de Zara? Pues como era de esperar en la web está agotada con lista de espera, pero la buena noticia es que ya tiene lista de espera. Y como es de nueva colección no va a ser una de las prendas seleccionadas de las rebajas de Zara, así que te gusta, corre ahora mismo a tu tienda más cercana a hacerte con ella porque están volando. Esto es lo que se llama el fenómeno viral de Instagram.

¿Cuándo empiezan las rebajas de Zara? De momento, el grupo Inditex no ha hecho anuncio oficial sobre su periodo de rebajas de este invierno 2023, pero siguiendo el patrón de todos los años, empezarán el Día de los Reyes Magos. Es una las más esperadas y una de las que se hace más de rogar, por lo que el día 6 de enero a las 20:00 horas en la App y a las 21:00 en la tienda online ya estarán disponibles los descuentos. Unas rebajas que llegarán a las tiendas físicas el día 7 y que se alargarán hasta el 7 de marzo. ¿Preparando el carrito? Nosotras estamos rezando para que la bomber estampada de Carmen Gimeno no se agote y sea una de las prendas elegidas para el descuento. Aunque ya os decimos, que lo dudamos muy mucho.

Bomber oversize con lana, de Zara (79,95 euros)

Bomber oversize de lana. FOTO: Zara

Pero no solo Carmen Gimeno o Rocío Osorno han caído rendida con esta bomber estampada multicolor de Zara, es una prenda que se ha vuelto viral en Instagram y que ya le hemos visto a otras influencers como Mariana Diez que la combinó con unos pantalones verdes metalizados o Ana State Beauty que la ha combinado con vaqueros.